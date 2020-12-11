Звезда сериала "Чики" прочла отрывок из "Анны Карениной" вместе с девушкой с синдромом Дауна — видео

Актриса Варвара Шмыкова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Чики", приняла участие в проекте "Книжки вверх ногами", в рамках которого звёзды шоу-бизнеса вместе с людьми с синдромом Дауна читают известные произведения.

Вместе с Анной Малых из Уфы артистка прочла отрывок из "Анны Карениной" Льва Толстого. После они обсудили произведение, его героев и ситуации, с которыми им пришлось столкнуться по воле автора, а также подняли и другие вопросы, например любви, прощения и измены. Кроме того, девушка рассказала, что помимо чтения книг любит играть на музыкальных инструментах — скрипке и фортепиано.

Проект, запущенный благотворительными фондами "Синдром любви" и "Даунсайд АП", направлен на то, чтобы бороться с негативным отношением к людям с синдромом Дауна, а также показать их индивидуальность, предпочтения в литературе и искусстве, а ещё осознанность и мотивированность этого выбора.

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