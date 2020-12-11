Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Путин объяснил, почему уголовное дело по инциденту с Навальным возбудить пока нельзя

Российских правоохранителей не допускают для совместной работы по делу об "отравлении" блогера и не делятся материалами.

11 декабря 2020, 12:48
<p>Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (в режиме видеоконференции). </p><p>Фото © Kremlin.ru</p>

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (в режиме видеоконференции).

Фото © Kremlin.ru

На сайте Кремля появилась стенограмма заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием главы государства Владимира Путина. В частности, один из фрагментов посвящён обсуждению ситуации с Алексеем Навальным, который утверждает, что его отравили ядом "Новичок".

Юрист направил запрос в Генпрокуратуру о загадочной соратнице Навального, скрывающейся в Британии

Юрист направил запрос в Генпрокуратуру о загадочной соратнице Навального, скрывающейся в Британии

Илья Ремесло надеется, что ведомство сможет пролить свет на реальную роль Марии Певчих как в деятельности оппозиционера, так и в истории с его "отравлением".

Российский лидер в беседе с правозащитниками рассказал, что проверка по факту произошедшего до сих пор идёт, однако уголовное дело возбудить невозможно: материалов нет.

Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования. А по большому счёту надо бы допустить наших специалистов, о чём я говорил и просил это сделать, для совместной работы, — напомнил Владимир Путин. — Наши готовы приехать за границу, и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?

Актриса Татьяна Васильева назвала Навального иудой за призыв к антироссийским санкциям

Актриса Татьяна Васильева назвала Навального иудой за призыв к антироссийским санкциям

В ответ на это сторонники блогера начали травлю народной артистки РФ в Сети.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо из самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". Хотя российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1