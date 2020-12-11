НАК показал видео с места взрыва у здания УФСБ в Карачаево-Черкесии
Злоумышленник приехал туда на чужом авто.
Видео © НАК
Возле здания УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии, где сегодня произошёл взрыв, работают сапёры и правоохранители. Информационный центр Национального антитеррористического комитета показал видео с места происшествия.
На кадрах видно, что оцеплена достаточно большая территория. При этом тело злоумышленника, который во время задержания привёл в действие взрывное устройство, лежит напротив здания ведомства, возле строения, где расположено несколько магазинов.
Как стало известно Лайфу, подозреваемый приехал к месту преступления на автомобиле, зарегистрированном на другого человека. Кроме того, на машине были номера от иного транспортного средства.
НАК раскрыл подробности инцидента у здания УФСБ в Карачаево-ЧеркесииНикто из гражданских не пострадал.
Напомним, взрыв произошёл в полдень, однако он оказался не первым за сегодня. В 7:30 у здания УФСБ РФ по республике сдетонировал пакет, но тогда никто не пострадал.
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