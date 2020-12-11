НАК раскрыл подробности инцидента у здания УФСБ в Карачаево-Черкесии
Никто из гражданских не пострадал.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
Пострадавшие при взрыве возле здания УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии сотрудники правоохранительных органов получили лёгкие ранения. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. Сейчас им оказывается необходимая помощь.
Как сообщил Лайфу источник, травмы получили:
- Игорь Л., полицейский;
- Сергей К., полицейский;
- Артём С., сотрудник ФСБ;
- Атыхан Т., полицейский;
- Артём Ш., полицейский;
- Аскер А., полицейский.
В НАК подчеркнули, что никто из гражданского населения в результате инцидента не пострадал.
Отмечается, что неизвестный привёл в действие взрывное устройство во время задержания. Правоохранители локализовали злоумышленника, когда тот пытался прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия. Им удалось предотвратить теракт.
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Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается личность преступника.
Напомним, взрыв произошёл в полдень, однако он оказался не первым за сегодня. В 7:30 у здания УФСБ РФ по республике сдетонировал пакет, но тогда никто не пострадал.
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