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НАК раскрыл подробности инцидента у здания УФСБ в Карачаево-Черкесии

Никто из гражданских не пострадал.

11 декабря 2020, 11:25

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Пострадавшие при взрыве возле здания УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии сотрудники правоохранительных органов получили лёгкие ранения. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Как сообщил Лайфу источник, травмы получили:

  1. Игорь Л., полицейский;
  2. Сергей К., полицейский;
  3. Артём С., сотрудник ФСБ;
  4. Атыхан Т., полицейский;
  5. Артём Ш., полицейский;
  6. Аскер А., полицейский.

В НАК подчеркнули, что никто из гражданского населения в результате инцидента не пострадал.

Отмечается, что неизвестный привёл в действие взрывное устройство во время задержания. Правоохранители локализовали злоумышленника, когда тот пытался прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия. Им удалось предотвратить теракт.

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Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается личность преступника.

Напомним, взрыв произошёл в полдень, однако он оказался не первым за сегодня. В 7:30 у здания УФСБ РФ по республике сдетонировал пакет, но тогда никто не пострадал.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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