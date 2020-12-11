НАК раскрыл подробности инцидента у здания УФСБ в Карачаево-Черкесии

Пострадавшие при взрыве возле здания УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии сотрудники правоохранительных органов получили лёгкие ранения. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Как сообщил Лайфу источник, травмы получили: Игорь Л., полицейский; Сергей К., полицейский; Артём С., сотрудник ФСБ; Атыхан Т., полицейский; Артём Ш., полицейский; Аскер А., полицейский.

В НАК подчеркнули, что никто из гражданского населения в результате инцидента не пострадал.

Отмечается, что неизвестный привёл в действие взрывное устройство во время задержания. Правоохранители локализовали злоумышленника, когда тот пытался прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия. Им удалось предотвратить теракт.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается личность преступника.

Напомним, взрыв произошёл в полдень, однако он оказался не первым за сегодня. В 7:30 у здания УФСБ РФ по республике сдетонировал пакет, но тогда никто не пострадал.