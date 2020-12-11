Глава МИД Ирана: Эрдоган подрывает суверенитет Азербайджана
Поводом стала речь турецкого лидера на "параде победы" в Баку.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Zuma, © ТАСС
Глава МИД Ирана Джавад Зариф обрушился с критикой на президента Турции Реджепа Эрдогана. Поводом стала речь турецкого лидера на "параде победы" в Баку.
Интересно совпадают события. Что значит военный парад в Баку для Москвы, Тегерана и всего Ближнего ВостокаВостоковед Василий Останин-Головня — о военном параде в Баку, посвящённом победе в Карабахе.
Зариф обратил внимание, что в своём выступлении Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, где говорится о "захваченной" территории Азербайджана южнее реки Аракс. Речь между тем идёт об исторической области Иранского (Южного) Азербайджана, которая входит в состав Исламской Республики. Большую часть населения этой области составляют этнические азербайджанцы.
Таким образом, в Тегеране речь турецкого лидера восприняли как прямое посягательство на территориальную целостность государства.
Волчий удел. Какую плату за "братство" потребует у Алиева ЭрдоганЖурналист Игорь Мальцев — о том, что геополитические игры в нарды азербайджанского лидера, оплаченные Анкарой, ещё не достигли финала, в котором Москва — отнюдь не наблюдатель.
— Президенту Эрдогану не сообщили, что сказанное им в Баку относится к насильственному отделению территорий к северу от Аракса от иранской родины. Неужели он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не может говорить о нашем любимом Азербайджане, — написал Зариф в своём твиттере.
В последней фразе глава иранского МИД явно имел в виду иранские провинции Восточного и Западного Азербайджана, а не северного соседа.
В Баку проходит парад, посвящённый "победе в Нагорном Карабахе". Ради этого приехал ЭрдоганТам представлена в том числе трофейная техника.
Напомним, что более трёх тысяч военнослужащих и до 150 единиц военной техники приняли участие в военном параде в столице Азербайджана 10 декабря. Он был посвящён прекращению конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Азербайджане достигнутые в регионе результаты называют победой, потому и парад посвящён "победе и возвращению" республики.
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