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Глава МИД Ирана: Эрдоган подрывает суверенитет Азербайджана

Поводом стала речь турецкого лидера на "параде победы" в Баку.

11 декабря 2020, 12:31
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Zuma, © ТАСС</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Zuma, © ТАСС

Глава МИД Ирана Джавад Зариф обрушился с критикой на президента Турции Реджепа Эрдогана. Поводом стала речь турецкого лидера на "параде победы" в Баку.

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Востоковед Василий Останин-Головня — о военном параде в Баку, посвящённом победе в Карабахе.

Зариф обратил внимание, что в своём выступлении Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, где говорится о "захваченной" территории Азербайджана южнее реки Аракс. Речь между тем идёт об исторической области Иранского (Южного) Азербайджана, которая входит в состав Исламской Республики. Большую часть населения этой области составляют этнические азербайджанцы.

Таким образом, в Тегеране речь турецкого лидера восприняли как прямое посягательство на территориальную целостность государства.

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Журналист Игорь Мальцев — о том, что геополитические игры в нарды азербайджанского лидера, оплаченные Анкарой, ещё не достигли финала, в котором Москва — отнюдь не наблюдатель.

Президенту Эрдогану не сообщили, что сказанное им в Баку относится к насильственному отделению территорий к северу от Аракса от иранской родины. Неужели он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не может говорить о нашем любимом Азербайджане, — написал Зариф в своём твиттере.

В последней фразе глава иранского МИД явно имел в виду иранские провинции Восточного и Западного Азербайджана, а не северного соседа.

В Баку проходит парад, посвящённый "победе в Нагорном Карабахе". Ради этого приехал Эрдоган

В Баку проходит парад, посвящённый "победе в Нагорном Карабахе". Ради этого приехал Эрдоган

Там представлена в том числе трофейная техника.

Напомним, что более трёх тысяч военнослужащих и до 150 единиц военной техники приняли участие в военном параде в столице Азербайджана 10 декабря. Он был посвящён прекращению конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Азербайджане достигнутые в регионе результаты называют победой, потому и парад посвящён "победе и возвращению" республики.

Авторы
Василий Останин-Головня
Василий Останин-Головня

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