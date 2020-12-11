Глава МИД Ирана: Эрдоган подрывает суверенитет Азербайджана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф обрушился с критикой на президента Турции Реджепа Эрдогана. Поводом стала речь турецкого лидера на "параде победы" в Баку.

Зариф обратил внимание, что в своём выступлении Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, где говорится о "захваченной" территории Азербайджана южнее реки Аракс. Речь между тем идёт об исторической области Иранского (Южного) Азербайджана, которая входит в состав Исламской Республики. Большую часть населения этой области составляют этнические азербайджанцы.

Таким образом, в Тегеране речь турецкого лидера восприняли как прямое посягательство на территориальную целостность государства.

— Президенту Эрдогану не сообщили, что сказанное им в Баку относится к насильственному отделению территорий к северу от Аракса от иранской родины. Неужели он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не может говорить о нашем любимом Азербайджане, — написал Зариф в своём твиттере.

В последней фразе глава иранского МИД явно имел в виду иранские провинции Восточного и Западного Азербайджана, а не северного соседа.

Напомним, что более трёх тысяч военнослужащих и до 150 единиц военной техники приняли участие в военном параде в столице Азербайджана 10 декабря. Он был посвящён прекращению конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Азербайджане достигнутые в регионе результаты называют победой, потому и парад посвящён "победе и возвращению" республики.