"С детства отбитый был". Сосед рассказал об армавирском убийце
Сейчас преступника ищут.
Фото © Соцсети
Акшин Гусейнов, жестоко расправившийся со своей девушкой и её девятилетним братом в Армавире, с детства был хулиганом. Об этом Лайфу рассказал сосед мужчины.
— С детства он отбитый был, хулиган. Пацанское детство, всегда лез в драки, борец за справедливость. Не ожидали от него убийства, а то, что он такой нестрессоустойчивый, — это с детства всё, — рассказал он.
"Такие трусы суицид совершают редко". Психиатр считает, что рано или поздно убийцу из Армавира схватят живымСобеседник Лайфа проанализировал действия жестокого преступника и пришёл к выводу, что перед нами очень расчётливый и хладнокровный человек с незрелой психикой, который наверняка избивал свою возлюбленную.
Напомним, Акшин Гусейнов на почве ревности расправился с возлюбленной и её девятилетним братом, мальчика он пытал перед тем, как убить. Позже он рассказал о случившемся в соцсетях и выложил фото своих жертв. С места трагедии Гусейнов скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря. Машину уже осмотрели следователи.
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Как выяснил Лайф, предполагаемый убийца владеет пейнтбольным клубом, где проводятся военно-тактические игры, занимается производством товаров для праздников и строительством.
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