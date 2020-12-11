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"С детства отбитый был". Сосед рассказал об армавирском убийце

Сейчас преступника ищут.

11 декабря 2020, 12:30
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Фото © Соцсети

Акшин Гусейнов, жестоко расправившийся со своей девушкой и её девятилетним братом в Армавире, с детства был хулиганом. Об этом Лайфу рассказал сосед мужчины.

С детства он отбитый был, хулиган. Пацанское детство, всегда лез в драки, борец за справедливость. Не ожидали от него убийства, а то, что он такой нестрессоустойчивый, — это с детства всё, — рассказал он.

"Такие трусы суицид совершают редко". Психиатр считает, что рано или поздно убийцу из Армавира схватят живым

"Такие трусы суицид совершают редко". Психиатр считает, что рано или поздно убийцу из Армавира схватят живым

Собеседник Лайфа проанализировал действия жестокого преступника и пришёл к выводу, что перед нами очень расчётливый и хладнокровный человек с незрелой психикой, который наверняка избивал свою возлюбленную.

Напомним, Акшин Гусейнов на почве ревности расправился с возлюбленной и её девятилетним братом, мальчика он пытал перед тем, как убить. Позже он рассказал о случившемся в соцсетях и выложил фото своих жертв. С места трагедии Гусейнов скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря. Машину уже осмотрели следователи.

"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из Армавира

"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из Армавира

Выдающимся умом парень не отличается, отметила специалист.

Как выяснил Лайф, предполагаемый убийца владеет пейнтбольным клубом, где проводятся военно-тактические игры, занимается производством товаров для праздников и строительством.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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