"С детства отбитый был". Сосед рассказал об армавирском убийце

Акшин Гусейнов, жестоко расправившийся со своей девушкой и её девятилетним братом в Армавире, с детства был хулиганом. Об этом Лайфу рассказал сосед мужчины.

— С детства он отбитый был, хулиган. Пацанское детство, всегда лез в драки, борец за справедливость. Не ожидали от него убийства, а то, что он такой нестрессоустойчивый, — это с детства всё, — рассказал он.

Напомним, Акшин Гусейнов на почве ревности расправился с возлюбленной и её девятилетним братом, мальчика он пытал перед тем, как убить. Позже он рассказал о случившемся в соцсетях и выложил фото своих жертв. С места трагедии Гусейнов скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря. Машину уже осмотрели следователи.

Как выяснил Лайф, предполагаемый убийца владеет пейнтбольным клубом, где проводятся военно-тактические игры, занимается производством товаров для праздников и строительством.