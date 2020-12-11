"То, что произошло, ужасно". Добровинский защитит в суде избитого Широковым арбитра

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Адвокат Александр Добровинский будет представлять в суде интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого избил экс-игрок сборной России Роман Широков. Об этом сам юрист рассказал журналистам, направляясь на своё первое заседание по делу.

— То, что произошло, ужасно. И нужно как-то понимать, как из этой ситуации выходить, — ответил адвокат на вопрос корреспондента Лайфа, почему он решил взяться за это дело.

Добровинский также отметил силу удара спортсмена, подчеркнув, что если бы был задет висок, то исход инцидента был бы иным. Юрист является третьим адвокатом, который взялся представлять интересы потерпевшего.

Напомним, Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча в августе. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу команды соперника, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью. Бывший игрок "Зенита" позднее извинился за случившееся. Арбитр потребовал привлечь обидчика к уголовной ответственности.