Багажник пустой, но в салоне кое-что есть. Следователи осмотрели брошенный убийцей из Армавира автомобиль — видео

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь По версии следствия, днём 10 декабря между преступником и его избранницей произошёл конфликт.

На кадрах видно, что багажник машины пустой, а на заднем сиденье лежит несколько полиэтиленовых пакетов с вещами.

Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря.