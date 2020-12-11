Багажник пустой, но в салоне кое-что есть. Следователи осмотрели брошенный убийцей из Армавира автомобиль — видео
После жестокой расправы над возлюбленной и её братом злоумышленник уехал к морю, где и бросил машину.
Сотрудники Следственного комитета осмотрели автомобиль, оставленный на пляже жителем Армавира, которого подозревают в двойном убийстве. Видео оперативного мероприятия опубликовано на YouTube-канале СК РФ.
Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедьПо версии следствия, днём 10 декабря между преступником и его избранницей произошёл конфликт.
На кадрах видно, что багажник машины пустой, а на заднем сиденье лежит несколько полиэтиленовых пакетов с вещами.
"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из АрмавираВыдающимся умом парень не отличается, отметила специалист.
Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря.
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