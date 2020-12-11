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Багажник пустой, но в салоне кое-что есть. Следователи осмотрели брошенный убийцей из Армавира автомобиль — видео

После жестокой расправы над возлюбленной и её братом злоумышленник уехал к морю, где и бросил машину.

11 декабря 2020, 11:46
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Сотрудники Следственного комитета осмотрели автомобиль, оставленный на пляже жителем Армавира, которого подозревают в двойном убийстве. Видео оперативного мероприятия опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

По версии следствия, днём 10 декабря между преступником и его избранницей произошёл конфликт.

На кадрах видно, что багажник машины пустой, а на заднем сиденье лежит несколько полиэтиленовых пакетов с вещами.

"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из Армавира

"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из Армавира

Выдающимся умом парень не отличается, отметила специалист.

Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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