"Адмирал Горшков" выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой цели
Дальность полёта составила 450 километров со скоростью в 8 Махов.
10 скоростей звука. Что известно о новейшей ракете "Циркон"В ближайшее время российский флот перевооружится на ракеты нового типа. Дальность и скорость ракеты позволят реагировать на любые угрозы, возникающие на море.
Головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно запустил гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Видео © Министерство обороны РФ
Сообщается, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Летя на скорости более 8 Махов (приблизительно 9,800 км/ч), "Циркон" поразил цель на расстоянии в 450 километров.
Российский флот получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025–2026 годахТакже обсуждается вариант с возможным увеличением штатного количества ракет на них с 16 до 24.
Ранее Лайф писал, что корабли ВМФ России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО. Манёвры "АМАН-2021" пройдут в феврале в акватории Карачи. В них примут участие корабли Пакистана, России, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.
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