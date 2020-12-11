"Адмирал Горшков" выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой цели

Головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно запустил гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Видео © Министерство обороны РФ

Сообщается, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Летя на скорости более 8 Махов (приблизительно 9,800 км/ч), "Циркон" поразил цель на расстоянии в 450 километров.

Ранее Лайф писал, что корабли ВМФ России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО. Манёвры "АМАН-2021" пройдут в феврале в акватории Карачи. В них примут участие корабли Пакистана, России, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

