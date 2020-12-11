Шнуров оказался в числе семи сотен журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина

Аккредитацию на участие в ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина получили 774 журналиста, в том числе музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Его имя фигурирует в списке, опубликованном в пятницу на сайте Кремля .

В частности, 237 журналистов получили право на проход в Центр международной торговли в Москве. А представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учётом требований Роспотребнадзора. Так, 92 журналиста были аккредитованы на подобной площадке в Туле, 83 — в Нижнем Новгороде, 68 — в Санкт-Петербурге, 71 — Ростове-на-Дону, 70 — Екатеринбурге, 61— в Новосибирске, 51 — во Владивостоке и 41 — в Ставрополе.