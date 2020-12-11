Шнуров оказался в числе семи сотен журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина
Она состоится 17 декабря 2020 года в 12:00 по московскому времени
Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Аккредитацию на участие в ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина получили 774 журналиста, в том числе музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Его имя фигурирует в списке, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.
В Кремле рассказали, когда начнут собирать вопросы для большой пресс-конференции ПутинаОбратиться к главе государства можно будет через специальное приложение.
В частности, 237 журналистов получили право на проход в Центр международной торговли в Москве. А представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учётом требований Роспотребнадзора. Так, 92 журналиста были аккредитованы на подобной площадке в Туле, 83 — в Нижнем Новгороде, 68 — в Санкт-Петербурге, 71 — Ростове-на-Дону, 70 — Екатеринбурге, 61— в Новосибирске, 51 — во Владивостоке и 41 — в Ставрополе.
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Как уже сообщал Лайф, итоговая пресс-конференция Владимира Путина состоится в онлайн-формате. Президент выйдет на связь из своей резиденции.
Всё начнётся 17 декабря 2020 года в 12:00 по московскому времени.
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