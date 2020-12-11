Хотели пожениться, но свадьба сорвалась. Близкие рассказали об отношениях убитой в Армавире девушки с возлюбленным
Погибшая никогда не жаловалась на парня, утверждают они.
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Родные и знакомые жительницы Армавира, которую жестоко убил 32-летний Акшин Г., рассказали, что молодой человек никогда не вёл себя агрессивно и всегда был абсолютно адекватен. В беседе с Лайфом подруга погибшей призналась, что взаимоотношения в паре были нормальными, буквально пару дней назад она видела ревнивца и его жертву в одном из торговых центров города.
— Он говорил, что хочет семью, детей. Она говорила, что он очень заботливый, хорошо относится к ней, к её брату, — пояснила девушка.
Родная сестра 26-летней погибшей узнала о расправе над родственниками от матери. Женщина жила с маленьким сыном в станице Новоалексеевской и в день трагедии ушла на ночное дежурство. Пока она была на работе, Акшин явился к ним в дом и убил ребёнка.
Пытками пытался выбить имена любовников. Лайф узнал подробности жуткой расправы над девушкой в АрмавиреАвтомобиль, на котором скрылся злоумышленник, нашли на берегу моря.
— Мы сейчас все в шоке. Я толком ничего не знаю, пытаюсь дозвониться до родных, но пока им, видимо, не до этого. Акшина я близко не знала, мы знакомы, пару раз сидели за столом на семейных праздниках. Произвёл впечатление нормального человека, внешний вид обычный был, он адекватный, — рассказала троюродная сестра убитой "Комсомольской правде — Кубань".
По словам Елены, отношения были серьёзными, пара даже планировала свадьбу на сентябрь 2020 года, которая, однако, не состоялась. Возможно, причиной стали пандемия и действующие в связи с ней ограничения или же ухудшение отношений между влюблёнными. Собеседница также указала, что до Акшина девушка встречалась с другим молодым человеком, отношения с которым длились семь или восемь лет.
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Как сообщила телеканалу "360" бывшая коллега убитой девушки, та никогда не жаловалась на своего возлюбленного, а наоборот, всегда рассказывала о его заботе и финансовой поддержке. О парне у неё остались приятные впечатления.
— Она говорила, что он о ней заботится, обеспечивает, что он хороший. Более того, мы с коллегами были у них в гостях. Приятный молодой человек, — поделилась собеседница.
СК показал видео с места жестокой расправы в АрмавиреПо данным следователей, погибшая девушка жила вместе с убийцей в одной квартире. Накануне у них произошёл конфликт.
Напомним, сейчас полиция разыскивает 32-летнего жителя Армавира Акшина Г. по подозрению в убийстве своей девушки и её девятилетнего брата. По версии следователей, 10 декабря в съёмной квартире пара поссорилась на почве ревности, в результате чего мужчина забил девушку до смерти, а затем оттащил её тело в ванную и на его фоне записал видеообращение, в котором заявил, что находится в адекватном состоянии, а убийство совершил в порыве злости. Также он сказал, что собирается покончить с собой, после чего добрался на автомобиле до станицы Новоалексеевской и жестоко расправился с маленьким братом погибшей. Как ранее писал Лайф, убийца знал, что мальчик был дома один.
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