Наперекор Трампу. Палата представителей США одобрила проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Палата представителей конгресса США одобрила проект военного бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает The Washington Post.

Также в проекте содержатся пункты о расширении санкций в отношении газопровода "Турецкий поток", выделении 250 миллионов долларов на военную помощь Украине, санкции против Турции за покупку российских зенитных комплексов С-400 и другие меры, направленные против Москвы. Общий объём оборонного бюджета составляет более 740 миллиардов долларов.

Это решение принято несмотря на то, что против него выступает действующий президент Дональд Трамп, ранее пообещавший наложить на него вето. Глава государства недоволен оставленным в проекте упоминанием об освобождении социальных сетей от ответственности, а также "зашитым" в текст намерением переименовать военные базы, названные в честь деятелей рабовладельческого Юга времён Гражданской войны в США.

Документ поддержало свыше 300 депутатов из 438 конгрессменов. Теперь, чтобы преодолеть вето от президента, требуется одобрение проекта от сената.

Ранее Лайф сообщал, что вошедшие в проект оборонного бюджета санкции были согласованы обеими палатами конгресса.