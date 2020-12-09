Эксперт "Роскачества" раскрыл, как решить проблему коротких звонков с анонимных номеров
Специальные функции и услуги существуют как в операционных системах смартфонов, так и у сотовых операторов.
Короткие звонки с неизвестных номеров, как правило, не несут ничего хорошего. Менеджер проектов центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Бодров объяснил, как избежать таких вызовов.
— Если звонящему есть что скрывать, точно так же он скрывает и свои намерения, которые могут варьироваться от банального телемаркетинга до изощрённого мошенничества, — пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".
Бодров отметил, что на смартфонах с операционной системой Android есть возможность блокировки звонков с неизвестных номеров. Кроме того, существует режим "Не беспокоить", однако при этом вызов будет идти, а не блокироваться.
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Эксперт добавил, что на iOs существует функция "Заглушение неизвестных". С её помощью можно отсеивать все звонки с номеров, которых нет в списке контактов или с которыми никогда не связывался абонент.
Бодров также пояснил, что у крупных операторов есть услуги по ограничению нежелательных вызовов — например, "Чёрный список", "Антиспам" и другие. Кроме того, сейчас доступно множество приложений, которые распознают, кто звонит с того или иного номера, и предупреждают пользователя о потенциально мошенническом прозвоне.
Ранее сообщалось, что Сбербанк начал отлавливать мошенников прямо во время их звонков россиянам.
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