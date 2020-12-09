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Эксперт "Роскачества" раскрыл, как решить проблему коротких звонков с анонимных номеров

Специальные функции и услуги существуют как в операционных системах смартфонов, так и у сотовых операторов.

9 декабря 2020, 01:30
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Короткие звонки с неизвестных номеров, как правило, не несут ничего хорошего. Менеджер проектов центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Бодров объяснил, как избежать таких вызовов.

Если звонящему есть что скрывать, точно так же он скрывает и свои намерения, которые могут варьироваться от банального телемаркетинга до изощрённого мошенничества, — пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Бодров отметил, что на смартфонах с операционной системой Android есть возможность блокировки звонков с неизвестных номеров. Кроме того, существует режим "Не беспокоить", однако при этом вызов будет идти, а не блокироваться.

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Некоторые гаджеты даже фиксируют психоэмоциональное состояние человека.

Эксперт добавил, что на iOs существует функция "Заглушение неизвестных". С её помощью можно отсеивать все звонки с номеров, которых нет в списке контактов или с которыми никогда не связывался абонент.

Бодров также пояснил, что у крупных операторов есть услуги по ограничению нежелательных вызовов — например, "Чёрный список", "Антиспам" и другие. Кроме того, сейчас доступно множество приложений, которые распознают, кто звонит с того или иного номера, и предупреждают пользователя о потенциально мошенническом прозвоне.

Ранее сообщалось, что Сбербанк начал отлавливать мошенников прямо во время их звонков россиянам.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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