Пришельцы среди нас. Профессор заявил, что США и Израиль уже давно связываются с инопланетянами

Инопланетяне уже давно вышли на контакт с жителями Земли, но это держится в секрете, потому что "человечество не готово". Об этом заявил профессор аэронавтики и космонавтики Хаим Эшед.

В интервью газете Yediot Aharonot Эшед, который почти 30 лет возглавлял израильскую программу космической безопасности и является трёхкратным лауреатом премии Israel Security Award, объяснил, что его родная страна и США имеют дело с инопланетянами уже много лет. Однако, по его словам, существует некая "Галактическая федерация", которая пока не позволяет контактировать с землянами.

По словам израильского учёного, между пришельцами и Соединёнными Штатами существуют определённые соглашения, сотрудничество даже включает секретную подземную базу на Марсе, где находятся американские и инопланетные представители.

Эшед настаивает на том, что президент США Дональд Трамп полностью в курсе ситуации и практически был готов раскрыть существование контактов с внеземными цивилизациями, но "Галактическая федерация" помешала ему сделать это, чтобы избежать массовой истерии. Она считает, что человечество ещё должно развиваться и осознать, что такое космос и космические корабли.

Профессор также ответил на вопрос, почему он решил рассказать о взаимодействии с инопланетянами только сейчас. По его словам, ещё пять лет назад его закрыли бы в сумасшедшем доме, а теперь ему "нечего терять", он получил учёные степени и награды, пользуется уважением в западных университетах, а там тенденции уже меняются.

Эшед предоставил дополнительную информацию в своей последней книге "Вселенная за горизонтом", а также другие детали — например, как пришельцы предотвратили ядерные апокалипсисы и когда земляне смогут посетить иные планеты.

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