Назван основной мотив убийства вора в законе Япончика

Основным мотивом убийства вора в законе Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь организатора преступления, об этом заявил заместитель председателя СКР Ростислав Рассохов.

По его словам, следствие не установило связи подозреваемых с расстрелом другого криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

— Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался ещё в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области, — отметил Рассохов в интервью изданию "Коммерсант".

Зампред СКР добавил, что в 2009 году раскрыть преступление по горячим следам не удалось из-за несовершенства техники, злоумышленники предусмотрели практически всё, чтобы уйти от ответственности. Однако современные методы криминалистики позволили установить причастных, четверо из них арестованы, остальные находятся в розыске.

Вор в законе Вячеслав Иваньков про прозвищу Япончик был тяжело ранен из снайперской винтовки 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана на Хорошёвском шоссе. Спустя несколько месяцев он скончался в больнице. Иванькова похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилой матери.