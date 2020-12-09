Россиянка сменила пол, чтобы не выплачивать 280 тысяч рублей по кредиту

Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить долг по кредиту. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Отмечается, что приставы по решению суда должны были взыскать с женщины около 280 тысяч рублей долга по кредиту, однако та предпочла не общаться с ними.

— На звонки не отвечала, а неоднократные визиты судебного пристава по месту проживания должницы не принесли результата, поскольку та вскоре сменила место жительства, — говорится в сообщении.

В рамках розыска удалось установить, что должница сменила пол, имя, фамилию и отчество, а также данные о рождении, чтобы избавиться от долговых обязательств. Однако её махинацию получилось раскрыть, и с новых банковских счетов уже мужчины в полном объёме были списаны денежные средства.

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