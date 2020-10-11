"Уммитские письма" инопланетян. Эксперимент КГБ или шокирующая правда?

Оглавление Есть контакт Люди в чёрном Что это было? Поживём — увидим

История эта началась в 1966 году, как водится, с чертовщины. Скучающие студенты Мадридского университета организовали эзотерический кружок, в котором занимались столоверчением и разговорами с духами — для католической Испании довольно странное занятие.

Однажды кому-то из них пришла в голову "замечательная" идея — попытаться вызвать на разговор не души давно почивших предков и не демонов, а инопланетян. И каково же было удивление молодых учёных, когда на призыв откликнулись некие "жители планеты Уммо" из созвездия Девы. Да не просто откликнулись, а начали активно беседовать со студентами, рассказывая им о собственной планете. Наговорили они столько, что один из студентов, Фернандо Сесма, даже издал на эту тему брошюру.

Живи он в Средние века, его бы сожгли на костре за общение с бесами, но, на беду, зерно упало на удобренную почву. То тут, то там в СМИ появлялись сообщения о летающих тарелках, и книжку стали раскупать. Сесма уже потирал руки в предвкушении барышей, но однажды в его квартире раздался ночной телефонный звонок.

Есть контакт

Фотография "корабля Уммо", опубликованная 1 июня 1967 года. Фото © Wikipedia

Приглушённый голос в трубке заявил студенту, что с ним разговаривает житель планеты Уммо, что пришельцы исследуют Землю уже 70 лет и что последний десант резидентов был высажен на планету в 1956 году. В Альпах (в горном районе, принадлежавшем Франции) с космического "блюдца" высадилось шесть агентов уммитской цивилизации: две женщины и четверо мужчин. Они должны были не только исследовать флору и фауну планеты, но и изучить культуру людей.

По словам уммита, разнообразие человеческих отношений, национальностей и культур так изумило инопланетян, что они решили на время отложить официальный контакт с землянами, чтобы получше их узнать. Собеседник Сесмы был возмущён множественными неточностями, которые присутствовали в брошюре, и потребовал, чтобы землянин исправил ошибки.

Уже утром Сесма посчитал ночной разговор неплохим розыгрышем, но, к своему удивлению, через несколько дней получил по почте целую кипу документов, описывающих жизнь на планете Уммо. Каждый из листов был помечен особой эмблемой. В документах утверждалось, что планета Уммо вращается вокруг звезды Юмма, причём её координаты приводились тут же, также описывались цивилизация и культура уммитов. Оказалось, что устройство их общества напоминает эру победившего коммунизма. Каждый из жителей Уммо был нейроном одного огромного мозга, объединённого "общей душой". Уммиты были очень похожи на землян, светловолосы, светлоглазы, а средний рост был равен двум метрам.

Большую роль в цивилизации Уммо играли запахи, существовали свои представления о Боге, напоминавшие идеи Канта, были и эсхатологические представления о конце мира. На Уммо никогда не существовало искусств, зато уммиты были хорошими инженерами, а все важные решения принимали сообща через некое подобие Интернета.

Люди в чёрном

Фото © Getty Images

С тех пор Сесма стал получать письма от уммитов с завидной регулярностью — каждый второй вторник месяца. Письма приходили к нему со всего мира: из Америки, из Австралии, из Африки и даже из-за "железного занавеса" (с территории Восточной Европы и из Советского Союза). Через год, в 1967 году, информацию стали диктовать по телефону, а в начале лета Сесме сообщили, что испанцам следует ждать гостей: 1 июля 1967 года в пригороде Мадрида приземлится корабль пришельцев.

Взволнованный Сесма предупредил об этом местную полицию, но над ним лишь посмеялись. А 1 июля в полицию Мадрида и в местные газеты полился целый поток сообщений от местных жителей. Все они видели в небе над Мадридом НЛО, а на месте объявленного приземления нашли несколько странных цилиндров и десять полосок из поливинила с надписью "Уммо" на латинице.

Наконец пришельцами заинтересовались журналисты. Они выяснили, что только в одном Мадриде 65 человек получали письма от уммитов. Контактёры были не только в Испании, но и во Франции, и в других странах Европы. Некоторые получали письма с 1962 года. Очевидно, письма и информация от уммитов должны были дать людям возможность привыкнуть к будущей интервенции инопланетян.

Письмо на испанском языке, направленное некоему Энрике Вильяграса 28 ноября 1966 года. Обращает на себя внимание сиреневая печать с символом Уммо (внизу справа). Фото © Wikipedia

В испанском городке Бурнете даже вспомнили появление странных, очень высоких светловолосых людей в чёрных костюмах, которые держались обособленно, а потом куда-то исчезли. Итогом их появления стало исчезновение целого автобуса с туристами, которых так и не нашли.

После освещения проблемы в СМИ к делу подключились учёные. Больше всех вопросом заинтересовался астрофизик, руководитель Национального центра научных исследований Франции Жан-Пьер Пёти. Сначала он хотел разоблачить выдумку, но в процессе изучения материалов поменял мнение. Данные о науке Уммо были настолько интересны и сложны для понимания, что поставили учёного в тупик, и он стал склоняться к мнению о подлинности документов.

Пёти даже написал однажды, что больше 90% его открытий — это итог идей, подсказанных ему уммитами. Например, учёный предложил пересмотреть теорию Большого взрыва, так как скорость света не всегда одинакова, а время при некоторых условиях может течь вспять.

Что это было?

У современных исследователей проблемы есть несколько версий появления уммитских писем. Первая версия гласит, что письма подлинны, уммиты существуют. В России с ними даже связывали целую череду смертей среди уфологов. Однако прямых доказательств существования уммитов до сих пор нет, а письма не несут никакой принципиально новой информации для человечества. Учёные давно просканировали пространство, где должна была находиться звезда Юмма, но ничего там не нашли.

Вторая версия гласит, что эта история — операция спецслужб. Например, спецслужбы Испании в своё время заявляли, что письма — это провокация КГБ. Дескать, таким замысловатым способом Советский Союз хотел изменить политический фон в Испании, ведь страна оставалась практически единственным местом в Европе, в котором не было коммунистической партии. Доказательства опять отсутствовали, разве что сиреневая эмблема уммитов как-то очень подозрительно напоминала кириллическую букву "ж".

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Правда, после падения СССР нашлись люди, которые якобы видели "утёкшую" на Запад "синюю папку", в которую КГБ складывал все документы, касающиеся изучения внеземного разума. И якобы там говорилось не только о подлинности писем, но и о том, что в СССР удалось не только отловить, но и изучить одного из уммитов. Об этом одному из американских журналистов рассказал сбежавший на Запад бывший офицер КГБ П. Климченков. Третья версия гласила, что европейцы стали объектом розыгрыша левой молодёжной группы, которая таким образом распространяла свои идеи.

Но самым популярным стало предположение о том, что уммитские письма — это плод сложной мистификации, за которой стояла целая группа учёных, недолюбливавших диктатора Франко. В 1992 году в этом признался психолог Хосе Луис Пенья, который сказал, что таким замысловатым способом хотел проверить готовность человечества к контакту. Он действительно был среди тех, кто получал уммитские письма. И в 1966 году даже заявлял, что видел космический корабль с эмблемой уммитов. Правда, к моменту признания учёный уже перенёс инсульт и полностью потерял речь.

Поживём — увидим

В XXI веке уммиты общаются с людьми с помощью твитов. Они сообщают, что сейчас на Земле находится 240 инопланетян, что в декабре 2020 года прилетит ещё 432 агента Уммо, а подготовка к контакту между цивилизациями начнётся через три года — в 2023-м. Тогда на Землю прибудет некий иерарх с полномочиями.