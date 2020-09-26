"Мясорубка на Волге". Крупнейшая катастрофа на речном флоте СССР

Оглавление На роскошный лайнер были распроданы все билеты Мясорубка Закрытый город Виноватых не найти?

Эту катастрофу прозвали "мясорубкой на Волге", потому что последствия её были ужасны: по официальным данным, в ней погибло 170 пассажиров, шесть членов экипажа, 49 человек были ранены. Однако настоящее количество жертв в СССР скрывалось — по неофициальным данным, только раненых было больше ста человека, а тела погибших вылавливали из Волги-матушки целый месяц.

Теплоход "Александр Суворов". Фото © chanych-85.livejournal.com

На роскошный лайнер были распроданы все билеты

Жарким летом 1983 года катастрофу на Волге ничего не предвещало. Пассажиры, которые купили билеты на речной круиз Ростов-на-Дону — Москва, были совершенно уверены в безопасности путешествия. Ещё бы — идти вверх по Волге им предстояло на огромном белоснежном красавце — круизном судне "Александр Суворов", принадлежавшем Волго-Донскому пароходству.

Теплоход "Климент Ворошилов", один из девяти аналогичных судов серии "Валериан Куйбышев". Фото © chanych-85.livejournal.com

Теплоход был новенький, только что со стапелей чехословацкой компании Národný Podnik Škoda Komárno, его длина составляла больше 135 метров, ширина — 17 метров, водоизмещение — около 4 тыс. тонн, а общая мощность двигателей — 3 тыс. лошадиных сил. Речной лайнер мог вместить 336 пассажиров.

Но это не всё: "Александр Суворов" был по-настоящему роскошным лайнером с богатой отделкой, с прекрасной кухней, баром и двумя ресторанами, танцзалом, солярием, библиотекой и кинотеатром в надстройке верхней палубы — просто мечта советского отпускника! Поэтому не стоило удивляться, что в рейс теплоход пошёл с перегрузом, взяв на борт 330 пассажиров, 55 членов экипажа и 35 человек обслуги — горничных, кухработниц и массовиков-затейников. Были на борту и зайцы — родственники членов экипажа, которым нужно было попасть в Москву. Предположительно, всего на лайнере находилось 438 человек.

Путешествие было весёлым и беспечным вплоть до воскресного вечера 5 июля, когда пароход подошёл к Ульяновску. После 22:00 веселье переместилось из ресторанов на верхние палубы — там скопилось около 250 человек. Гремела музыка в диско-зале, около ста человек в кинотеатре смотрели знаменитый советский детектив "Возвращение "Святого Луки", многие поднялись наверх подышать воздухом и полюбоваться вечерним Ульяновском — хотя уже наступали сумерки, видимость была отличной.

Верхняя палуба теплохода "Александр Суворов". Фото © chanych-85.livejournal.com

Тем более невероятной оказалась катастрофа: по какой-то причине рулевой направил круизный лайнер в непроходимую шестую секцию железнодорожного ульяновского моста вместо того, чтобы провести теплоход через третью секцию, под которой "Александр Суворов" без происшествий проходил уже 17-й раз! Ничего не понимавшие пассажиры ещё успели заметить, как на мост въехал железнодорожный состав, замелькали вагоны.

Мясорубка

В следующую секунду удар в мост срезал и превратил в кашу верхние палубы лайнера. "Удар, вспышка короткого замыкания — и всё полетело навстречу людям", — так описывал случившееся один из очевидцев. Кинотеатр со зрителями и танцпол были в один миг смяты, превращены в кашу вместе со всеми, кто там находился. Дети, женщины в лёгких летних платьях, улыбающиеся мужчины — всё было изрезано, смято, растёрто. Мясорубка.

"Александр Суворов" во время следственного эксперимента после катастрофы. Фото © chanych-85.livejournal.com

Из-за врезавшегося в мост теплохода были разрушены железнодорожные пути, несколько товарных вагонов сошли с рельсов и обрушили вниз на теплоход зерно и брёвна. Каким-то чудом у перил моста задержалась огромная цистерна с горючим. Если бы она упала на теплоход — не выжил бы никто.

После удара о мост "Александр Суворов" по инерции прошёл ещё около трёхсот метров и только потом остановился. Машинист поезда, дававший позже показания о катастрофе, говорил, что сверху лайнер казался "накрытым красной скатертью" — из-за крови людей, залившей палубы. Внизу был ад.

Повреждённый мост. Фото © chanych-85.livejournal.com

Это роковое мгновение разлучило людей — кого на время, кого навсегда. Двое мужчин остались в каюте — выпить водки и поговорить, а их жёны отправились потанцевать. Больше женщин никто не видел. Молодожёны пошли наверх танцевать, но молодой человек забыл внизу сигареты и вернулся за ними. Когда он вышел на палубу, катастрофа уже произошла. Он начал звать жену по имени. Она отозвалась из воды. Тогда мужчина бросился в Волгу и поддерживал израненную жену на поверхности воды, пока не пришла помощь.

Пассажир Владимир П. позже рассказал, как потерял жену: она пошла посмотреть на Ульяновск, а ему вдруг стало лень. После удара он сразу же метнулся наверх и увидел, как по ступеням трапа стекает кровь. Первое, что он увидел, выбравшись на палубу, — это умирающую девушку с оторванными ногами и груды железа вперемешку с обломками дерева и частями человеческих тел. Жену он нашёл, но было поздно — она умерла у него на руках. Кто-то из пассажиров в отчаянии размахивал рядом с ним пиджаком — пытался привлечь внимание людей на берегу.

Помощь пришла только через 40 минут. Ульяновск буквально содрогнулся от ужаса. Всю ночь с теплохода снимали пассажиров — уцелевших и раненых, вывозили изуродованные тела. Больницы и морги вдруг оказались забиты до отказа, хирурги не справлялись с потоком тяжелораненых — почти все, кто выжил той страшной ночью, остались инвалидами на всю жизнь.

Закрытый город

Расследование причин катастрофы началось быстро — той же ночью к месту происшествия прибыли следователи, а через несколько дней была создана правительственная комиссия, которую возглавил член ЦК КПССС Гейдар Алиев. Но помимо этой власти приступили ещё к одной операции — по сокрытию информации о катастрофе от населения. Все материалы следствия были тотчас же засекречены. В газетах по факту случившегося было лишь скупое сообщение, в котором произошедшее называлось "аварией", а Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР выражали "глубокое соболезнование семьям и родственникам погибших".

Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

Уже на следующий день город был закрыт, прилетавших родственников в аэропорту встречали сотрудники КГБ и отвозили в штаб, а затем в гостиницу, персоналу которой было запрещено разговаривать с людьми о произошедшем. Из-за отсутствия достоверных сведений город наполнился слухами. Одни шёпотом говорили, что экипаж лайнера отмечал чей-то день рождения и был пьян, другие муссировали версию о захвате теплохода террористами.

Погибших людей собирали буквально по кускам. Работы на теплоходе велись месяц. Однажды туда привезли "суточников" — тех, кого осудили на трое или 15 суток. Так, один из них, увидев покорёженный металл, смешанный с частями человеческих тел, прыгнул за борт.

Виноватых не найти?

Следователи быстро выяснили, что капитан судна Владимир Клейменов на мостике отсутствовал — он отдыхал в каюте перед ночной вахтой, на что имел полное право. После столкновения корабля с мостом он якобы сразу оказался в воде, помог какому-то тонущему пассажиру выбраться на берег, но позже даже не принимал участия в ликвидации катастрофы и действиями экипажа не руководил "из-за ранений". На суде будут говорить, что серьёзных травм у капитана не было, но позже выяснится, что у него была травма селезёнки и "оторвана" почка...

Капитан Клейменов. Фото © chanych-85.livejournal.com

На мостике оставались двое — первый штурман Евгений Митенков и рулевой Уваров. Причём Митенков, по свидетельствам заходивших в рубку пассажиров, читал книжку, — какой-то детектив, а рулевой Уваров был новичком и не обладал достаточным опытом. Были и другие нарушения: железнодорожный мост был по каким-то причинам не освещён — то есть достаточной сигнализации не было, путевой обходчик не включил огни. В сумерках рулевой, скорее всего, принял железнодорожную будку над шестой секцией моста за квадратный сигнальный щит проходного пролёта и по ошибке направил лайнер туда. Спросить вину с него или со штурмана уже было невозможно — и Митенков, и Уваров погибли в катастрофе. Экспертиза показала, что в момент гибели оба были совершенно трезвые.

Однако всё это не объясняло случившегося: видимость тем вечером была отличной, и заметить, под какой пролёт необходимо вести теплоход, экипаж мог за три километра до моста. Получалось, что виноваты все и никто — железнодорожников к суду по какой-то причине не привлекли. Тогда следствие вцепилось в капитана Клейменова, обвинив его в халатности, в неспособности наладить удовлетворительную работу экипажа и в самоустранении от спасения людей. Суд состоялся уже 10 сентября. Точное количество погибших так и не узнали — Клейменов не знал точно, сколько человек находилось на борту теплохода...