Сибирские полигамы. Где и почему на Руси процветало многожёнство

Казаки-многоженцы и воеводы-бабники. Почему и где на Руси с удовольствием женились на преступницах, колодницах и убийцах.

Сибирский брак

В Сибирь шли не только за землёй или бежали от царя. В Сибири ушкуйники, разбойники и казаки искали "вольницу" — свободу от законов и правил. Жить хотели без указки царя, "немца" или священника. Поэтому немудрено, что иногда казаки впадали в крайность: то начинали грабить всех без разбору, а то — обзаводиться целыми гаремами и вести жизнь сибаритов.

Сибирские гаремы стали явлением удивительным, так как женщин в Сибири постоянно не хватало. Край был далёкий, суровый, с то и дело случавшимся голодом, с грозными набегами местных племён. Жён с собой казаки не брали, оставляя их в родных поселениях, а на месте женились на здешних женщинах — их брали силой или покупали. Поскольку ни купцы, ни охотники, ни казаки во времена освоения Сибири на месте не сидели, вскоре у самых удачливых были целые гаремы: в каждом из острогов и городков у них было по жене, а то и по две. В те годы это так и называлось — "сибирский брак".

Женщин крали, продавали и сдавали в аренду

В XVII–XVIII веках в Сибири процветало настоящее женское рабство. Купцы и казаки лаской и обманом сманивали крестьянок в Сибирь, где обещали жениться на них или найти им богатого мужа, но на месте обращали в невольниц и продавали другим казакам или даже сдавали в аренду на длительное время.

Судьба женщин, оказавшихся в суровом крае без заступника, была печальна. Часто они были сами вынуждены продаваться, чтобы выжить. Бывало и так, что из-за нужды или голода мужчины-сибиряки сами продавали или закладывали своих сестёр, племянниц и даже жён и дочерей.

Был распространённым и возмутительный обычай, согласно которому уходивший в поход казак оставлял свою жену "в пользование" знакомому с договором, что по возвращении тот вернёт казаку жену. Взамен ловкий казак получал 10–20 рублей, которые тратил на экипировку.

Колодницы для сибиряков

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Вы наверняка не раз слышали, что у европейских монархов были целые программы по увеличению количества поселенцев в колониях. Например, для заселения Канады король Франции посылал через Атлантику "девушек короля" — будущих жён для колонистов. Была подобная "программа" и на Руси, правда, она имела свои особенности.

Например, в 1630 году царь Михаил Фёдорович отправил в Сибирь казакам "подарочек": 150 "развратных девок", набранных по тюремным острогам в Устюге, Сольвычегодске и в Тотьме.

В XVIII веке этот обычай продолжился. Например, в 1759 году "на сибирскую линию" в Омск была выслана большая партия женщин-колодниц. Их было велено набрать в тюрьме города Тары Тобольской губернии. Предписывалось, чтобы тарский воевода лично осмотрел претенденток и отобрал только годных к замужеству.

Всего в Омск в том году было послано 77 женщин. Претенденткам было от 19 до 40 лет, большая их часть была преступницами: 24 женщины убили мужей, 10 — детей, одна — отца, одна была сослана "за блуд с отцом", а остальные — за кражи, поджоги помещичьих усадеб, побеги и наведение порчи.

Будущие жёны сибирских колонистов были отправлены омскому бригадиру Фрауендорфу на дощаниках по Иртышу. Бригадир должен был их распределить по поселениям и ни в коем случае не дозволять жениться на них военным.

Из Омска шли пешком, дорога была тяжелейшей. Многие женщины тащили на себе грудных младенцев, другие были уже беременные, третьи заболевали в дороге от тяжести путешествия.

Казаки оказались чрезвычайно довольны, и к бригадиру вскоре полетели прошения. Одно из таких посланий приводит в своих статьях этнограф XIX века Серафим Шашков:

— Понеже я нижайший из ссыльных девку Лизу сговорил добровольно за себя в замужество, токмо без дозволения вашего превосходительства того учинить не могу. Того ради всепокорнейше прошу дозволить мне, нижайшему, на показанной девке ссыльной бракосочетание дать.

Квазигаремы сибиряков

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Кажется, при женитьбе на русской женщине казаки должны были оставлять свои инородные квазигаремы. Но чаще всего этого не происходило. Обвенчавшись с русской женщиной, они предпочитали проводить время с ней, но инородных жён не оставляли и продолжали с ними сожительствовать.

Бывало так, что у одного купца были русская венчанная жена в Тобольске и инородные жёны — в Кузнецке, Енисейске, Селенгинске и Охотске.

Бывало и так, что венчались несколько раз подряд. Такими венчаниями "прославились" якутские священники. Например, в 1752 году в железинском остроге некий солдат Гуляний венчался с девкой Ульяной, а после "ушёл с полком из Сибири". Ульяна родила сына, и через три года её насильно, напоив, обвенчали с канониром Еркиным. Причём инициатором венчания стал благочинный, то есть священник, который до этого заявил Ульяне, что муж её-де помер.

В конце концов бедная Ульяна сбежала от побоев Еркина и добралась до Барнаульского военного завода, откуда её отправили к настоящему мужу.

А в 1790 году в Омске некая солдатка Маремьяна Киргинцева, пользуясь отсутствием мужа, венчалась с казаком Федотовым, но вскоре сбежала от него, так как новый муж привязывал её к лесине и порол "до мяса", и была отдана на попечение свёкру.

В Томске священник Кастагаев обвенчал солдата Замятина "с девкой Валгусовой", хотя первая жена Замятина была жива, но тоже вышла замуж за крестьянина Нагибина, который, в свою очередь, отдал свою первую жену за кузнеца Елисея.

Примечательно, что к таким проступкам в Сибири относились без строгости. Солдата Замятина обязали не видеться со второй женой, а жить с первой. Но служивый поступил по-своему — прогнал первую жену, вызволил из темницы вторую и увёз её с собой в Ямышевскую крепость.

Браки по похоти и по нужде

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Случались в Сибири и близкородственные браки. Самым распространённым было снохачество. Если женатому мужчине было неудобно на глазах у всех заводить любовницу, то он женил на ней своего семилетнего сына и сожительствовал одновременно с женой и со снохой, обрекая этим своего сына на такой же грех. Мальчик вырастал, его "жена" к этому времени становилась старой, расторгнуть церковный брак было невозможно, и ему оставалось только заводить любовницу.

Некоторые колонисты, заселившие горные ущелья Алтая и известные как "каменщики", вообще не имели доступа к посторонним женщинам и были вынуждены жениться на близких родственницах — сёстрах и племянницах.

Нашествие насильников-десятильников

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Вдали от церковных и светских властей сластолюбцами быстро становились и местные властители. По всей Сибири стал распространяться обычай предоставлять женщин "в дороге" проезжему начальству. Где женщин для утех не предоставляли добровольно, там их брали силой.

Например, в Томске боярский сын Бубенков затащил к себе сестру казака Вершинина и пять дней насиловал её, а потом прогнал. В 1727 году в деревне Атаманово священник Осип изнасиловал вдову, а когда она пожаловалась на него, выпорол, затащив в дом к знакомому крестьянину.

Митрополит Филофей жаловался императору Петру I, что служилые люди сманивают с собой в дорогу девушек и насилуют их вдали от жилья, а родителей угрозами заставляют молчать.

Но настоящее нашествие насильников произошло в XVIII веке, когда по городам Сибири из Тобольска были с ревизиями разосланы десятильники — сборщики налогов. Они в открытую требовали себе женщин и девиц "для увеселения плоти", а если женщины их не устраивали, то "девок разболокали нагих и груди давили до крови и всякое ругательство чинили" или же отдавали преступникам для потехи. Этот разврат был прекращён лишь после царского указа, который повелевал десятильникам жениться на совращённых девушках.

Женщины "для козней"

В одно время нравственность сибиряков пытались блюсти церковные власти, они же и пороли сластолюбцев. Но вскоре надзор перешёл к светским властям, и эротоманов стали штрафовать. Штраф при Петре I составлял 2 рубля 50 копеек. Это были огромные деньги: в 1718 году за рубль можно было купить восемь овец. За год в одном Тобольске штрафов набегало до 200 рублей. Но лучше не становилось в первую очередь потому, что сибирские воеводы сами нарушали законы нравственности. Они содержали гаремы и продавали девиц инородцам и казакам. Воеводские люди женщин покупали, брали в плен, уводили от родителей силой и воровали. С целью наживы и "для козней" воеводы содержали и бордели. Например, воевода города Енисейска Голохвастов (XVII век) продавал женщин "на блуд", причём имел с них по 100 рублей и больше, а кроме того, требовал от них быть шпионками и лжесвидетельствовать против купцов и промышленников.