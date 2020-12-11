Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты во всех регионах страны. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства. В качестве примера приводится подорожание сахара на 71,5%, подсолнечного масла — на 23,8%, муки — на 12,9%, хлеба — на 6,3%.

— Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, — информирует ведомство. — При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жёсткое пресечение картельных сговоров.

Напомним, что 9 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР. И призвал не допускать сейчас другой ситуации, чтобы у людей не хватало денег на еду, несмотря на её наличие на рынке.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин уже назвал ответственных за рост цен на продукты. Он призвал производителей, руководителей торговых сетей и, конечно, экспортёров "не наживаться на людях". И подчеркнул, что необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием.