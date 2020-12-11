Путин — об убийстве Немцова: Исполнители найдены, да и заказчики

Президент России Владимир Путин заявил, что в деле об убийстве политика Бориса Немцова в целом всё понятно. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

— Недавно я с коллегами ещё это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом всё понятно, исполнители найдены, да и заказчики, — отметил российский лидер.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников расправы к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

Ранее Путин объяснил, почему уголовное дело по инциденту с блогером Навальным возбудить пока нельзя.