Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Туристов в горах Сочи на Новый год будут тестировать на ковид и обяжут носить маски

Массовых гуляний не будет, но все гости смогут полюбоваться праздничным фейерверком, правда, из окон номеров.

11 декабря 2020, 14:14
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Одним из главных туристических направлений на Новый год станет Сочи. По прогнозам, средняя загрузка отелей горного кластера на каникулах составит около 90%, прибрежного — около 75%, в праздничные дни в городе будет находиться порядка 260 тысяч гостей. Поэтому власти объявили о дополнительных профилактических мерах. Так, гостей всех горнолыжных курортов Красной Поляны в Сочи на Новый год будут тестировать на коронавирус и обяжут носить маски.

На всех горнолыжных курортах Красной Поляны подготовлены места для оперативного тестирования на ковид туристов в случае недомогания, а также на антитела. Потоки гостей разведут, сотрудники отелей и волонтёры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе на новогодних ярмарках, — говорится в сообщении администрации Сочи.

От Сочи до Хибин. Названы главные направления для отдыха россиян на Новый год

От Сочи до Хибин. Названы главные направления для отдыха россиян на Новый год

Всё большую популярность набирают термальные курорты.

Массовых мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не будет, но гости смогут полюбоваться фейерверком: точки запуска подберут таким образом, чтобы салют был виден из всех окон.

При этом ещё осенью очевидцы снимали длинные очереди туристов на сочинских курортах, и немногие из гостей соблюдали дистанцию и носили маски.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1