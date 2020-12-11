Туристов в горах Сочи на Новый год будут тестировать на ковид и обяжут носить маски

Одним из главных туристических направлений на Новый год станет Сочи. По прогнозам, средняя загрузка отелей горного кластера на каникулах составит около 90%, прибрежного — около 75%, в праздничные дни в городе будет находиться порядка 260 тысяч гостей. Поэтому власти объявили о дополнительных профилактических мерах. Так, гостей всех горнолыжных курортов Красной Поляны в Сочи на Новый год будут тестировать на коронавирус и обяжут носить маски.

— На всех горнолыжных курортах Красной Поляны подготовлены места для оперативного тестирования на ковид туристов в случае недомогания, а также на антитела. Потоки гостей разведут, сотрудники отелей и волонтёры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе на новогодних ярмарках, — говорится в сообщении администрации Сочи.



Массовых мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не будет, но гости смогут полюбоваться фейерверком: точки запуска подберут таким образом, чтобы салют был виден из всех окон.

При этом ещё осенью очевидцы снимали длинные очереди туристов на сочинских курортах, и немногие из гостей соблюдали дистанцию и носили маски.