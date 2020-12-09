"Пассажиры улыбаются, настроение поднимается". В Казани появился новогодний троллейбус
Идея украсить транспорт пришла его водителю.
Видео © LIFE
Новогодний троллейбус появился на улицах Казани. Водитель в колпачке и с бородой Деда Мороза поздравляет пассажиров с наступающим праздником.
Идея украсить транспорт пришла шофёру Александру. По его словам, это дарит пассажирам позитивное настроение.
— Я решил нарядиться в костюм Деда Мороза. Не только чтобы порадовать гостей, но и детей, они улыбаются, настроение у них поднимается. Реакция весёлая, озорная, — рассказал Лайфу водитель.
Стало известно, о каких подарках мечтают россияне. Правда, сами тратить слишком много они не очень готовыБольшинство и вовсе не планирует советоваться с получателями об их предпочтениях.
Александр добавил, что ребята бегут к нему в кабину фотографироваться, тянут за бороду, чтобы проверить, настоящая ли она, а мужчина угощает их конфетами.
Водитель пожелал всем россиянам удачи, здоровья и благополучия в наступающем году и готов дальше с хорошим настроением поздравлять и дарить ощущение праздника.
Ранее в Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку России.
Выбор редакции
Ещё один россиянин умер от малярии после поездки на Занзибар
Пассажир троллейбуса наказал безбилетника, напавшего на кондуктора. В ход пошли перцовый баллончик и кулаки
На Урале мать "девочки из шкафа" вернулась из психушки домой
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0