"Пассажиры улыбаются, настроение поднимается". В Казани появился новогодний троллейбус

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Новогодний троллейбус появился на улицах Казани. Водитель в колпачке и с бородой Деда Мороза поздравляет пассажиров с наступающим праздником.

Идея украсить транспорт пришла шофёру Александру. По его словам, это дарит пассажирам позитивное настроение.

— Я решил нарядиться в костюм Деда Мороза. Не только чтобы порадовать гостей, но и детей, они улыбаются, настроение у них поднимается. Реакция весёлая, озорная, — рассказал Лайфу водитель.

Александр добавил, что ребята бегут к нему в кабину фотографироваться, тянут за бороду, чтобы проверить, настоящая ли она, а мужчина угощает их конфетами.

Водитель пожелал всем россиянам удачи, здоровья и благополучия в наступающем году и готов дальше с хорошим настроением поздравлять и дарить ощущение праздника.

Ранее в Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку России.