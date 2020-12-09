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"Пассажиры улыбаются, настроение поднимается". В Казани появился новогодний троллейбус

Идея украсить транспорт пришла его водителю.

9 декабря 2020, 20:32

Видео © LIFE

Новогодний троллейбус появился на улицах Казани. Водитель в колпачке и с бородой Деда Мороза поздравляет пассажиров с наступающим праздником.

Идея украсить транспорт пришла шофёру Александру. По его словам, это дарит пассажирам позитивное настроение.

Я решил нарядиться в костюм Деда Мороза. Не только чтобы порадовать гостей, но и детей, они улыбаются, настроение у них поднимается. Реакция весёлая, озорная, — рассказал Лайфу водитель.

Стало известно, о каких подарках мечтают россияне. Правда, сами тратить слишком много они не очень готовы

Стало известно, о каких подарках мечтают россияне. Правда, сами тратить слишком много они не очень готовы

Большинство и вовсе не планирует советоваться с получателями об их предпочтениях.

Александр добавил, что ребята бегут к нему в кабину фотографироваться, тянут за бороду, чтобы проверить, настоящая ли она, а мужчина угощает их конфетами.

Водитель пожелал всем россиянам удачи, здоровья и благополучия в наступающем году и готов дальше с хорошим настроением поздравлять и дарить ощущение праздника.

Ранее в Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку России.

Авторы
Гареева Райля
Гареева Райля
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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