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В Петербурге стартует масштабная вакцинация от коронавируса

До конца декабря в город поступит более 4,6 тысячи доз препарата.

11 декабря 2020, 14:43

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В Санкт-Петербурге начинается масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что в первую очередь прививки получат медицинские работники и учителя, потому что они находятся в зоне особого риска. А до конца декабря в Северную столицу поступит в общей сложности более 4,6 тысячи доз препарата "Спутник V".

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Спиртное влияет на иммунитет нелучшим образом, напомнили медики.

Жителям Санкт-Петербурга рассказали, что перед тем, как поставить вакцину, необходимо проконсультироваться с врачом и сдать тест на антитела к CoViD-19. В администрации города также подчеркнули, что процедура полностью безопасна — препарат будут вводить в два этапа с интервалом в 21 день.

Ранее Лайф рассказывал, что сегодня в регионах России открываются первые пункты вакцинации от коронавируса, а сами прививки начнут делать в конце недели.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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