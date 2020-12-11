В Петербурге стартует масштабная вакцинация от коронавируса

В Санкт-Петербурге начинается масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что в первую очередь прививки получат медицинские работники и учителя, потому что они находятся в зоне особого риска. А до конца декабря в Северную столицу поступит в общей сложности более 4,6 тысячи доз препарата "Спутник V".

Жителям Санкт-Петербурга рассказали, что перед тем, как поставить вакцину, необходимо проконсультироваться с врачом и сдать тест на антитела к CoViD-19. В администрации города также подчеркнули, что процедура полностью безопасна — препарат будут вводить в два этапа с интервалом в 21 день.

Ранее Лайф рассказывал, что сегодня в регионах России открываются первые пункты вакцинации от коронавируса, а сами прививки начнут делать в конце недели.