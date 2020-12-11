Экономисты озвучили четыре главных совета для выгодной покупки недвижимости в 2021 году

Если вы планируете покупку квартиры в первой половине 2021 года, то делайте это смело, поскольку таких низких ставок по ипотеке не будет больше никогда. Об этом сообщает издание Ura.ru в своей подборке советов для выгодной покупки недвижимости. Опрошенные редакцией эксперты выделили четыре главных пункта, которые не позволят будущим новосёлам оказаться в долговой яме. И совет не откладывать ипотеку на потом оказался одним из них.

— Нужно понимать, что цены на жильё в России на длинных интервалах не падают никогда — только растут. Поэтому чем раньше купите, тем выгоднее будет эта покупка. При этом следует обращать внимание и на качество жилья, и на финансовые способности, — комментирует доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Во-вторых, в связи со сложной ситуацией в экономике специалисты советуют брать квартиры по льготной ипотеке только в тех случаях, если они реально необходимы для жилья.

— Боритесь с желанием поспекулировать на рынке недвижимости, потому что добром это не кончится, — гласит второй совет, озвученный Кривелевичем.

В-третьих, экономисты советуют не сбрасывать со счетов вторичку, поскольку в некоторых случаях это может быть выгоднее. Конечно, это более рисковый актив и его будет сложнее продать, однако изучить ситуацию на вторичном рынке всё-таки стоит.

— Я рекомендую найти дешёвую ставку на вторичное жильё. К тому же цены на вторичку сейчас не настолько выросли, как на первичку, — отмечает финансовый аналитик Виталий Калугин.

А четвёртый совет, который фигурирует в публикации, — дождаться "мёртвого сезона", который наступит в мае-июне.

— В падающей экономике не может быть растущего рынка недвижимости по определению — наступит время, когда все сбегут из банков и рост остановится, — объяснил Калугин.

Напомним, что уже до конца этого года апартаменты могут перевести в жилой фонд. Какие новые тренды наметились на рынке и как они повлияют на стоимость недвижимости, читайте в публикации Лайфа.