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Названы возможные причины массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря

Ситуация с каждым годом ухудшается, отмечают специалисты.

11 декабря 2020, 15:21

Видео © Instagram / zktufar

Инфекция и ослабленное состояние из-за климатических изменений могли стать причинами массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Об этом в беседе с Лайфом рассказали руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслав Алексеев и заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.

Обычно умирают молодые самцы, это три-четыре года. К тому же сейчас даже в нашем регионе мы принимаем много инфекционно поражённых тюленей. Связано это с тем, что пространств для них всё меньше и меньше. Животные в период между штормами вынуждены находиться всё более скученно. Соответственно, кратно увеличивается их шанс на поражение инфекционными и паразитарными заболеваниями, — пояснил Алексеев.

По словам эксперта, из-за климатических изменений состояние животных часто бывает ослаблено. Так, из-за увеличения количества штормовых дней тюлени вынуждены постоянно бороться с бушующим морем, им выпадает крайне мало спокойных минут, когда можно просто отдохнуть на камнях. По этой причине млекопитающие оказываются более измотанными.

Чума плотоядных — это очень сильная для них болезнь. Оспа у тюленей — тоже высококонтагиозное заболевание. К сожалению, с каждым годом ухудшается эта ситуация. К тому же в Дагестане с этими тюленями не церемонятся — рыбаки их не любят, и есть те, кто уничтожает их целенаправленно, — добавил Алексеев.

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Активисты добиваются закрытия страшного места.

Как сообщил Лайфу Вячеслав Бизиков, сейчас на побережье работают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, они обследуют трупы умерших тюленей, а также собирают с них различные пробы.

В прошлом были похожие события у Каспийского моря и на Байкале, и они могут быть связаны с разными вещами. Это может быть инфекционное заболевание либо смертность из-за взаимодействия с орудием улова. Сейчас рано давать какие-либо заключения. Будем разбираться на месте. Могу сказать, что сейчас на месте присутствует объединённый отряд учёных Академии наук и Росрыболовства. Информация появится на следующей неделе, — пояснил Бизиков.

Как сообщалось ранее, на побережье Каспийского моря в Дагестане было найдено почти 300 мёртвых тюленей. Выяснить причину массовой гибели млекопитающих взялись местные власти.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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