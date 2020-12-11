Криминалист: Убийца из Армавира мог ревновать возлюбленную к её маленькому брату

То, что убийца из Армавира сотворил с мальчиком — девятилетним братом его возлюбленной, — говорит о большей ненависти к нему, чем к ней. На этот факт в беседе с Лайфом обратил внимание эксперт-криминалист, профайлер Дмитрий Кирюхин. Эксперт предполагает, что измена не стала основным мотивом расправы, поскольку она никак не объясняет пытки, которым подозреваемый Акшин Гусейнов подверг ни в чём не повинного ребёнка. Кроме того, в своём видеообращении-"исповеди" убийца сам признавался, что издевательства над мальчиком станут для него "последним удовольствием в жизни".

— Брат для него — это триггер. Он про измены говорит спокойно. А жертва, мы видим, это мальчик в начале пубертатного возраста. Здесь может быть некий сексуальный подтекст. Если бы он не хотел его изначально убивать, он бы не поехал так далеко, — объясняет собеседник Лайфа. — Бесконтрольное насилие к человеку говорит о двух вещах. О дикой просто ненависти, либо о безумной любви, как это ни странно будет звучать. Причинение тяжёлых увечий и мучений своей жертве говорит о внутреннем сексуальном конфликте. Возможно, здесь и ревность сыграла. Возможно, мальчик что-то видел, знал или чувствовал.

По словам эксперта, убийство мальчика выбивается из всей картины произошедшего, ведь ревнивец подверг себя опасности, рисковал, что его раскроют, но всё равно доехал до квартиры, где находилась вторая жертва.

— Он не психопат, а социопат. Это один из самых страшных преступников, потому что психопат виден издалека, а социопата можно долго не разглядеть. Психопат бы бегал по комнате и кричал, а он здесь говорит обиходными фразами. При этом матом он не говорит и его голос ровный, спокойный. В камеру он старается не смотреть, видно, что у него угрызения совести. Поэтому он её и поволок в ванну. Не потому что ему надо было замыть следы или спрятать как-то, а именно как-то убрать её из вида. Многие серийные убийцы накрывают своих жертв, а он вот в ванну положил, — говорит Кирюхин.

Вместе с тем собеседник Лайфа не исключает, что мы имеем дело с шизофреником. Во-первых, возраст убийцы совпадает с периодом пиковой нагрузки на психику у пациентов с таким заболеванием. Во-вторых, на видео он несколько раз повторяет, что он адекватный и не надо считать его психом. По словам эксперта, это как раз и характерно для шизофреника.

Напомним, что полиция по-прежнему разыскивает 32-летнего убийцу своей девушки и её девятилетнего брата. По версии следователей, 10 декабря в съёмной квартире пара поссорилась на почве ревности, в результате чего мужчина забил девушку до смерти, а затем оттащил её тело в ванную и на его фоне записал видеообращение, в котором заявил, что находится в адекватном состоянии, а убийство совершил в порыве злости. Также он сказал, что собирается покончить с собой, после чего добрался на автомобиле до станицы Новоалексеевской и жестоко расправился с маленьким братом погибшей. Как ранее писал Лайф, убийца знал, что мальчик был дома один.