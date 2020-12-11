Появилась вторая часть кошмарного монолога, где убийца из Армавира раскрыл свою главную цель

В первой части своего видеопослания Ашкин Г. красовался на камеру, рассказывая о своих злодеяниях. В том числе он заявил, что собирается расправиться ещё и с девятилетним братом девушки. А во второй части кошмарного монолога парень с окровавленным лицом заявил, что давно думал об убийстве. Но целью была вовсе не возлюбленная, а маленький мальчик, который его раздражал.

Фото © Соцсети. Скриншот © Telegram / "Плохие новости"

Думал ли я об убийстве? Да, давно думал. Но я хотел убить не её, я хотел убить её брата. Он меня очень сильно злит. Я сейчас поеду и буду долго над ним издеваться, а потом убью. Потому что я так хочу. Я получу от этого удовольствие. И это будет последнее удовольствие в моей жизни Акшин Г.

Видео © Telegram / "Плохие новости"

Преступник рассуждал о проблемах бытия и пришёл к выводу, что люди живут ради эмоций. И свои он решил получить самым чудовищным образом. В тот момент Акшин заявлял, что ещё не решил, убьёт ли он следующую жертву или покалечит. Но в итоге лишил мальчика жизни, переломав кости и задушив. При этом злодей знал, что ребёнок будет дома один.

Люди для чего живут? Для эмоций. <...> Я получил эмоции, когда убил её. Положительные или отрицательные — не знаю, не имеет никакого смысла. Это случилось. Но, когда я буду издеваться и мучить её брата, я буду получать положительные эмоции. Я ещё не знаю, убить его или не убить, оставить его покалеченным, чтобы он жил с этим Акшин Г.

Фото © Соцсети

В конце ролика Акшин рассказал, что ему всё надоело и он собирается покончить с собой. Однако, по мнению психиатра Алексея Каротама, парень на это вряд ли способен. "Такие трусы суицид совершают редко. Рано или поздно его, скорее всего, найдут", — отметил он. После совершения преступлений убийца отправился к морю, там бросил машину и ушёл. Его разыскивают правоохранители.