Скандал с детской порнографией может стоить Pornhub половины аудитории

Visa и Mastercard прекратили работать с Pornhub после крупного скандала вокруг видеороликов с детским насилием. Из-за этого хостинг может потерять от трети до половины зрителей, которые обычно оплачивают просмотр клубнички банковскими картами, сообщает телеканал "360".

— Мне кажется, от трети до половины тех, кто использовал карты для оплаты услуг, прекратят ими пользоваться. Такое происходит на более благопристойных платформах. От трети до половины пользователей, плативших через определённый платёжный канал, если перекрывают этот канал, просто прекращают покупать эти товары или услуги. Очень существенное уменьшение оборота, — пояснил исполнительный директор консалтинговой группы "Аспект" Артём Генкин.

По словам эксперта, при сокращении пользовательского спроса компании, аналогичные Pornhub, идут разными путями: одни банкротятся и закрываются, другие поднимают цены на свои услуги, а некоторые запускают акции и распродажи для сохранения клиентской аудитории. Это зависит от маркетинговой политики бизнеса. Генкин выразил мнение, что Visa и Mastercard могут вернуться на Pornhub, но это произойдёт только в том случае, если деятельность и контент хостинга прекратят нарушать требования этих платёжных систем.

Напомним, организованное Mastercard расследование подтвердило наличие на Pornhub роликов с насилием над детьми. После этого компания навсегда отказалась от обработки платежей на крупнейшем порноресурсе. А платёжная система Visa приостановила платежи, даже не дождавшись итогов собственного расследования.

Ранее газета New York Times обвинила платформу в размещении и монетизации видео с изнасилованием несовершеннолетних. По информации издания, на сайте можно найти снятые скрытой камерой ролики из душа, контент расистского и женоненавистнического характера, а также кадры удушения женщин полиэтиленовыми пакетами. После этой публикации Pornhub ограничил загрузку видео, разрешив делать это только идентифицированным пользователям. При этом обвинения в свой адрес компания опровергла.