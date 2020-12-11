Путин — о программах на ТВ: Иногда оторопь берёт

Президент России Владимир Путин признался, что иногда во время просмотра программ по ТВ его берёт оторопь от увиденного на экране. Об этом он рассказал во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

— Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берёт, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи, — отметил глава государства.

Российский лидер выразил надежду, что постепенно культурный уровень будет повышаться, а людей перестанут шокировать, "корёжить их сознание". Путин подчеркнул, что в сфере СМИ нужно действовать очень аккуратно, тонко и терпеливо. По его словам, жёсткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. В некоторых сферах следует развивать как профессиональную культуру, так и самоограничения, считает политик.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручит разработать концепцию защиты прав человека в киберпространстве.