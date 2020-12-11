Путин — об инциденте с Навальным: Мы готовы ОЗХО принять, приезжайте с материалами, покажите нам, где этот "Новичок"

Москва готова принять представителей международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, указав, что материалы от зарубежных коллег всё ещё не получены.

— Никто ничего не даёт. И главное, объяснить не могут — почему. Я совсем недавно только разговаривал с одним из коллег, дайте, говорю, бумаги, документы. Не дают. Передали в международную организацию по запрещению химического оружия. Мы готовы их принять, приезжайте с материалами, покажите нам, где этот "Новичок", — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что в новейшей истории уже были случаи отравления и в ситуации с Навальным нужно разобраться. Москва с удовольствием расследует это дело, "причём тщательно", заметил Путин.

Ранее президент объяснил, почему уголовное дело по инциденту с Навальным возбудить пока нельзя.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо из самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". Хотя российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.