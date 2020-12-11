"Я даже названия сформулировать не могу". Путин высказался о многообразии полов в западных странах
Для граждан России, по словам президента, такое неприемлемо.
Происходящее в некоторых странах, в частности, с числом полов людей, для России совершенно неприемлемо. Такое мнение на встрече с членами СПЧ выказал президент Владимир Путин. Полная стенограмма его общения с членами Совета по правам человека опубликована в пятницу на официальном сайте Кремля.
Существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество. И то, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура
К слову, российский президент и ранее высказывался об отношении к нетрадиционной ориентации в нашей стране. В частности, в интервью газете Financial Times он объяснял, что российское общество достаточно толерантно, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, считаются избыточными.
Ранее Лайф рассказывал о россиянке, которая сменила пол, чтобы не выплачивать 280 тысяч рублей по кредиту.
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