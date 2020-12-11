В Подмосковье продлили коронавирусные ограничения до 12 января 2021 года
Для граждан старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции.
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Власти Подмосковья продлили действующие в регионе ограничения до 12 января 2021 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва.
Воробьёв заявил, что в Подмосковье будет создана новогодняя атмосфера, несмотря на пандемиюОн отмечает, что в регионе ожидается большое число отдыхающих.
Для граждан старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. Социальные карты жителей региона и проездные для студентов останутся заблокированными до этой же даты. Кроме того, продлено дистанционное обучение студентов колледжей и вузов.
Жители Подмосковья смогут записаться на прививку от коронавируса с 15 декабряВ регионе от инфекции уже вакцинировались более пяти тысяч человек.
Ранее власти региона отмечали, что в новогодний период в Подмосковье ожидается большое число отдыхающих не только из числа местных жителей, но также и гостей из Москвы, но хороший и безопасный отдых обеспечат для всех. Губернатор при этом предупреждал, что массовых новогодних гуляний в регионе в этом году придётся избежать.
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