В Подмосковье продлили коронавирусные ограничения до 12 января 2021 года

Воробьёв заявил, что в Подмосковье будет создана новогодняя атмосфера, несмотря на пандемию Он отмечает, что в регионе ожидается большое число отдыхающих.

Для граждан старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. Социальные карты жителей региона и проездные для студентов останутся заблокированными до этой же даты. Кроме того, продлено дистанционное обучение студентов колледжей и вузов.

Жители Подмосковья смогут записаться на прививку от коронавируса с 15 декабря В регионе от инфекции уже вакцинировались более пяти тысяч человек.

Ранее власти региона отмечали, что в новогодний период в Подмосковье ожидается большое число отдыхающих не только из числа местных жителей, но также и гостей из Москвы, но хороший и безопасный отдых обеспечат для всех. Губернатор при этом предупреждал, что массовых новогодних гуляний в регионе в этом году придётся избежать.