Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Подмосковье продлили коронавирусные ограничения до 12 января 2021 года

Для граждан старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции.

11 декабря 2020, 17:15

Фото © Pixabay

Власти Подмосковья продлили действующие в регионе ограничения до 12 января 2021 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва.

Воробьёв заявил, что в Подмосковье будет создана новогодняя атмосфера, несмотря на пандемию

Воробьёв заявил, что в Подмосковье будет создана новогодняя атмосфера, несмотря на пандемию

Он отмечает, что в регионе ожидается большое число отдыхающих.

Для граждан старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. Социальные карты жителей региона и проездные для студентов останутся заблокированными до этой же даты. Кроме того, продлено дистанционное обучение студентов колледжей и вузов.

Жители Подмосковья смогут записаться на прививку от коронавируса с 15 декабря

Жители Подмосковья смогут записаться на прививку от коронавируса с 15 декабря

В регионе от инфекции уже вакцинировались более пяти тысяч человек.

Ранее власти региона отмечали, что в новогодний период в Подмосковье ожидается большое число отдыхающих не только из числа местных жителей, но также и гостей из Москвы, но хороший и безопасный отдых обеспечат для всех. Губернатор при этом предупреждал, что массовых новогодних гуляний в регионе в этом году придётся избежать.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1