Жителям Подмосковья назвали условие похода в кафе в новогодние праздники

Власти Подмосковья продлили действующие в регионе ограничения до 12 января 2021 года. Посетители кафе, ресторанов и любых развлекательных организаций в Московской области во время новогодних праздников должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Аналогичный тест нужен будет и желающим заселиться в подмосковные гостиницы в период с 28 декабря по 15 января. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы области Андрея Воробьёва.

— С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания людей только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции, — сказано в документе.

Также в постановлении отмечено, что тест методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения общественного места, а тест методом ИФА — не ранее чем за пять дней.

Как уже писал Лайф, для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, проживающих в Подмосковье, рекомендован режим самоизоляции.