Жителям Подмосковья назвали условие похода в кафе в новогодние праздники
Оно же будет действовать для заселения в гостиницы региона.
Фото © Pixabay
Власти Подмосковья продлили действующие в регионе ограничения до 12 января 2021 года. Посетители кафе, ресторанов и любых развлекательных организаций в Московской области во время новогодних праздников должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Аналогичный тест нужен будет и желающим заселиться в подмосковные гостиницы в период с 28 декабря по 15 января. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы области Андрея Воробьёва.
— С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания людей только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции, — сказано в документе.
Врачей в регионах призвали начинать лечение пациентов с коронавирусом, не дожидаясь тестовОб этом говорится в методических рекомендациях Минздрава и Росздравнадзора.
Также в постановлении отмечено, что тест методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения общественного места, а тест методом ИФА — не ранее чем за пять дней.
Как уже писал Лайф, для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, проживающих в Подмосковье, рекомендован режим самоизоляции.
Воробьёв заявил, что в Подмосковье будет создана новогодняя атмосфера, несмотря на пандемиюОн отмечает, что в регионе ожидается большое число отдыхающих.
Выбор редакции
В Подмосковье продлили коронавирусные ограничения до 12 января 2021 года
Иммунолог раскрыл, как перенести коронавирус в лёгкой форме
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0