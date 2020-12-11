В мусорном контейнере в Ленобласти нашли завёрнутое в покрывало тело мужчины
Следователи и криминалисты назначили все необходимые для выяснения обстоятельств происшествия экспертизы.
Видео © ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Ленинградской области в одном из мусорных контейнеров в Шлиссельбурге обнаружили тело 20-летнего мужчины, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, на теле были зафиксированы множественные колото-резаные ранения шеи, грудной клетки и конечностей, а само оно было завёрнуто в покрывало. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Добавим, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Назначены необходимые для выяснения обстоятельств случившегося экспертизы.
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