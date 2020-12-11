Украинский дипломат раскрыл, как силой "вернуть" Крым
Оригинальностью в методах он не отличился.
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Бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR заявил о необходимости провести военную операцию по захвату Крыма.
Он отметил, что в течение пяти лет с 2014 года Украина могла установить контроль над полуостровом путём мирной реинтеграции. А теперь, по его мнению, поможет только сила. При этом дипломат пояснил, что сначала следует переселить всех людей, лояльных украинской власти. Детали такой операции Бессмертный в ходе своих рассуждений не раскрыл.
А дальше — заняться тем, чтобы решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций
Ранее Бессмертный предлагал "вернуть" Крым через Белоруссию.
Экс-губернатор Севастополя рассказал, как "вернуть" Крым. Для этого политикам понадобится кое-что ещёЧиновник отказался занимать чью-либо сторону в вопросах региона.
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