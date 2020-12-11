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Украинский дипломат раскрыл, как силой "вернуть" Крым

Оригинальностью в методах он не отличился.

11 декабря 2020, 19:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR заявил о необходимости провести военную операцию по захвату Крыма.

Он отметил, что в течение пяти лет с 2014 года Украина могла установить контроль над полуостровом путём мирной реинтеграции. А теперь, по его мнению, поможет только сила. При этом дипломат пояснил, что сначала следует переселить всех людей, лояльных украинской власти. Детали такой операции Бессмертный в ходе своих рассуждений не раскрыл.

А дальше — заняться тем, чтобы решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций

Роман Бессмертный

Экс-посол Украины в Белоруссии, представитель Украины на переговорах по Донбассу

Ранее Бессмертный предлагал "вернуть" Крым через Белоруссию.

Экс-губернатор Севастополя рассказал, как "вернуть" Крым. Для этого политикам понадобится кое-что ещё

Экс-губернатор Севастополя рассказал, как "вернуть" Крым. Для этого политикам понадобится кое-что ещё

Чиновник отказался занимать чью-либо сторону в вопросах региона.
Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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