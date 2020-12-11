Солистка Spice Girls рассказала о планах террориста убить её во время концерта

Одна из участниц популярной в 1990-е британской группы Spice Girls Джери Халлиуэлл рассказала газете The Sun, что во время первого сольного концерта в 2000 году её намеревался убить террорист Дэвид Коупленд.

Певица отметила, что причиной готовившегося покушения стала её дружба с исполнителем Джорджем Майклом. Тот был открытым геем, а Коупленда раздражала дружба и общение Халлиуэлл с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сотрудники Скотленд-Ярда тогда настоятельно рекомендовали звезде отменить концерт, но она отказалась, заявив, что её не запугать.

Нас судят по делам нашим, а не словам, и я всегда буду вместе со своими друзьями Джери Халлиуэлл Солистка группы Spice Girls

В вечер концерта полицейским пришлось усилить охрану певицы, но всё обошлось.

Дэвид Коупленд был организатором серии терактов в апреле 1999 года по всей территории Лондона. Его целями были сообщества британских темнокожих, геев и выходцев из Бангладеш. Он планировал развязать расовую войну в Великобритании. Одним из мест, где произошёл теракт, стал гей-бар "Адмирал Дункан". Там взорвалась бомба, начинённая гвоздями. В 2000 году Коупленд был приговорён к шести пожизненным срокам заключения.