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Солистка Spice Girls рассказала о планах террориста убить её во время концерта

Ей угрожал человек, устроивший серию взрывов в Лондоне в 1999 году.

11 декабря 2020, 17:53
<p>Фото © Marc Piasecki / Getty Images</p>

Фото © Marc Piasecki / Getty Images

Одна из участниц популярной в 1990-е британской группы Spice Girls Джери Халлиуэлл рассказала газете The Sun, что во время первого сольного концерта в 2000 году её намеревался убить террорист Дэвид Коупленд.

Певица отметила, что причиной готовившегося покушения стала её дружба с исполнителем Джорджем Майклом. Тот был открытым геем, а Коупленда раздражала дружба и общение Халлиуэлл с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сотрудники Скотленд-Ярда тогда настоятельно рекомендовали звезде отменить концерт, но она отказалась, заявив, что её не запугать.

Нас судят по делам нашим, а не словам, и я всегда буду вместе со своими друзьями

Джери Халлиуэлл

Солистка группы Spice Girls

В вечер концерта полицейским пришлось усилить охрану певицы, но всё обошлось.

Участница Spice Girls отказалась выступать в культовом наряде из-за возраста

Участница Spice Girls отказалась выступать в культовом наряде из-за возраста

Джери Холлиуэлл отказалась надевать своё легендарное мини-платье в цветах британского флага.

Дэвид Коупленд был организатором серии терактов в апреле 1999 года по всей территории Лондона. Его целями были сообщества британских темнокожих, геев и выходцев из Бангладеш. Он планировал развязать расовую войну в Великобритании. Одним из мест, где произошёл теракт, стал гей-бар "Адмирал Дункан". Там взорвалась бомба, начинённая гвоздями. В 2000 году Коупленд был приговорён к шести пожизненным срокам заключения.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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