Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Аршавина застали за объятиями с новой девушкой, фото которой не оставили бы шанса любому мужчине

Похоже, на сердце спортсмена появилась новая претендентка.

11 декабря 2020, 15:50
8640

Фото © Instagram / andrey.arshavin10, kozyrnova

Бывший капитан сборной России, известный своими сложными разрывами с супругами, появился на публике с новой дамой сердца. Андрей Аршавин в обществе очаровательной спутницы пришёл на день рождения подруги и попал на камеру Миланы Тюльпановой, пишут "7 дней".

Видео © Instagram / milana_tulpanova

Футболист нежно обнимал девушку, которую зовут Татьяна Козырнова. Пара шутила, смеялась и весело проводила время. При этом ни Андрей, ни его новая возлюбленная, как уже окрестили Татьяну, не афишируют отношения в соцсетях. Аршавин с куда большим удовольствием делится в "Инстаграме" новостями о спорте.

Фото © Instagram / andrey.arshavin10, kozyrnova

Фото © Instagram / andrey.arshavin10, kozyrnova

Однако Татьяна всё же ведёт себя в "Инстаграме" менее сдержанно. Девушка с радостью выкладывает красивые снимки. Она указала, что работает в бьюти-сфере, любит селфи, и сообщает о том, что её сердце несвободно. В одном из постов красавица отметила, что любимый не оставляет её без комплиментов.

Фото © Instagram / kozyrnova

Фото © Instagram / kozyrnova

Мой любимый человек сказал мне сегодня: "Ты необычайно прекрасна". Что может быть лучше для девушки, чем услышать такой комплимент с утра пораньше, глядя в любящие глаза, которые точно никогда не врут? <...> Эти глаза знают меня настоящую и принимают такой, какая я есть, со всем спектром моих достоинств и индивидуальных особенностей 😄. И каждое утро я смотрю на него в зеркало с широкой улыбкой 😘 Всем любви ❤️

Татьяна Козырнова

Фото © Instagram / kozyrnova

Фото © Instagram / kozyrnova

Напомним, Андрей Аршавин платит алименты на детей, рождённых в браках с Юлией Барановской и Алисой Казьминой. В соцсетях уже отметили сходство спутницы футболиста с Юлией, его первой женой.

Горячие фото модели, чья голая грудь оказалась в центре скандала из-за русского пилота "Формулы-1"

Горячие фото модели, чья голая грудь оказалась в центре скандала из-за русского пилота "Формулы-1"

В Сети стало вирусным видео, на кадрах которого российский гонщик Никита Мазепин пристаёт в машине к девушке, у которой обнажился бюст. Героиней ролика оказалась красавица-модель.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1