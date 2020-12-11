Аршавина застали за объятиями с новой девушкой, фото которой не оставили бы шанса любому мужчине

Мой любимый человек сказал мне сегодня: "Ты необычайно прекрасна". Что может быть лучше для девушки, чем услышать такой комплимент с утра пораньше, глядя в любящие глаза, которые точно никогда не врут? <...> Эти глаза знают меня настоящую и принимают такой, какая я есть, со всем спектром моих достоинств и индивидуальных особенностей 😄. И каждое утро я смотрю на него в зеркало с широкой улыбкой 😘 Всем любви ❤️

Татьяна Козырнова