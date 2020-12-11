Аршавина застали за объятиями с новой девушкой, фото которой не оставили бы шанса любому мужчине
Похоже, на сердце спортсмена появилась новая претендентка.
Бывший капитан сборной России, известный своими сложными разрывами с супругами, появился на публике с новой дамой сердца. Андрей Аршавин в обществе очаровательной спутницы пришёл на день рождения подруги и попал на камеру Миланы Тюльпановой, пишут "7 дней".
Видео © Instagram / milana_tulpanova
Футболист нежно обнимал девушку, которую зовут Татьяна Козырнова. Пара шутила, смеялась и весело проводила время. При этом ни Андрей, ни его новая возлюбленная, как уже окрестили Татьяну, не афишируют отношения в соцсетях. Аршавин с куда большим удовольствием делится в "Инстаграме" новостями о спорте.
Однако Татьяна всё же ведёт себя в "Инстаграме" менее сдержанно. Девушка с радостью выкладывает красивые снимки. Она указала, что работает в бьюти-сфере, любит селфи, и сообщает о том, что её сердце несвободно. В одном из постов красавица отметила, что любимый не оставляет её без комплиментов.
Мой любимый человек сказал мне сегодня: "Ты необычайно прекрасна". Что может быть лучше для девушки, чем услышать такой комплимент с утра пораньше, глядя в любящие глаза, которые точно никогда не врут? <...> Эти глаза знают меня настоящую и принимают такой, какая я есть, со всем спектром моих достоинств и индивидуальных особенностей 😄. И каждое утро я смотрю на него в зеркало с широкой улыбкой 😘 Всем любви ❤️
Напомним, Андрей Аршавин платит алименты на детей, рождённых в браках с Юлией Барановской и Алисой Казьминой. В соцсетях уже отметили сходство спутницы футболиста с Юлией, его первой женой.
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