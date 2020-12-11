Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Модель, которая прославилась татуировками по всему телу и даже на глазах, обвиняют в наркоторговле

25-летняя австралийка Эмбер Бриана Люк трудится тату-моделью, а также зарабатывает на своих горячих кадрах в Сети. Казалось бы, деньги неплохие. Но, как выяснилось, у девушки был и сторонний источник дохода, причём совсем не легальный.

11 декабря 2020, 14:01

Фото © Instagram / ambs_luke09

Эмбер из Брисбена не первый раз попадает в СМИ. Необычная внешность девушки, которую она сама себе обеспечила, дала ей возможность хорошо зарабатывать на своём теле. Но, как выяснили австралийские следователи, этого дохода Люк было недостаточно. Недавно она предстала перед судом за незаконный оборот наркотиков. Однако пока что процесс стоит на месте.

Фото © Instagram / ambs_luke09

Фото © Instagram / ambs_luke09

Благодаря стараниям адвоката девушки вынесение приговора отложили до момента, когда станут известны результаты проверки информации о психическом здоровье подсудимой. По словам юриста, суд не учёл, что у его подзащитной были психические расстройства и она даже была на лечении в больнице с диагнозом "шизофрения". До вынесения приговора Эмбер находится на свободе. Вероятно, суд примет решение не в пользу девушки, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / ambs_luke09

Фото © Instagram / ambs_luke09

Как рассказывала сама девушки, в 14 лет ей впервые поставили диагноз "клиническая депрессия", и тогда помимо амбулаторного лечения именно модификации тела помогли ей справиться с ситуацией. Свою первую татуировку австралийка сделала в 16, и менее чем за десятилетие всё её тело, включая глаза, покрылось наколками и пирсингом.

Учитель из Франции так увлёкся татуировками, что родители школьников боятся за их психику — фото

Учитель из Франции так увлёкся татуировками, что родители школьников боятся за их психику — фото

Школьный учитель из Эссонна, Франция, рискует потерять работу. Причиной оказались татуировки по всему телу мужчины — родители их совсем не одобряют.
Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Выбор редакции

Девушка потратила миллионы на татуировки по всему телу, и теперь очередь дошла даже до гениталий

30 ноября, 07:39

На Урале начали судить девушку за купленное в Польше лекарство. Обвиняют в контрабанде наркотиков

10 декабря, 16:26

Москвич выбросил дочь из окна и покончил c собой. Перед трагедией его жена услышала крик "Не надо!"

сегодня в 07:16

Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск

сегодня в 12:27

На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео

сегодня в 12:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1