Модель, которая прославилась татуировками по всему телу и даже на глазах, обвиняют в наркоторговле
25-летняя австралийка Эмбер Бриана Люк трудится тату-моделью, а также зарабатывает на своих горячих кадрах в Сети. Казалось бы, деньги неплохие. Но, как выяснилось, у девушки был и сторонний источник дохода, причём совсем не легальный.
Эмбер из Брисбена не первый раз попадает в СМИ. Необычная внешность девушки, которую она сама себе обеспечила, дала ей возможность хорошо зарабатывать на своём теле. Но, как выяснили австралийские следователи, этого дохода Люк было недостаточно. Недавно она предстала перед судом за незаконный оборот наркотиков. Однако пока что процесс стоит на месте.
Благодаря стараниям адвоката девушки вынесение приговора отложили до момента, когда станут известны результаты проверки информации о психическом здоровье подсудимой. По словам юриста, суд не учёл, что у его подзащитной были психические расстройства и она даже была на лечении в больнице с диагнозом "шизофрения". До вынесения приговора Эмбер находится на свободе. Вероятно, суд примет решение не в пользу девушки, пишет Daily Mail.
Как рассказывала сама девушки, в 14 лет ей впервые поставили диагноз "клиническая депрессия", и тогда помимо амбулаторного лечения именно модификации тела помогли ей справиться с ситуацией. Свою первую татуировку австралийка сделала в 16, и менее чем за десятилетие всё её тело, включая глаза, покрылось наколками и пирсингом.
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