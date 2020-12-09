Горячие фото модели, чья голая грудь оказалась в центре скандала из-за русского пилота "Формулы-1"

Брюнетку, которая попыталась прикрыть бюст и дать отпор сыну российского миллиардера, зовут Андреа

Фото © Instagram / almadelcaribe, nikita_mazepin

В "Инстаграме" у девушки более 91 тысячи подписчиков, и она знает, как найти к ним подход

Фото © Instagram / almadelcaribe

Знойная знакомая Мазепина делится кадрами красивой жизни: она разъезжает по курортам, фотографируется на яхтах и в дорогих интерьерах

Фото © Instagram / almadelcaribe

Но главный козырь прогремевшей на весь Интернет брюнетки — её смелость и откровенность

Фото © Instagram / almadelcaribe

Андреа не боится выкладывать голые фото, кокетливо интересуясь, что ей идёт больше: худоба или пышные формы. И оставляет многозначительные цитаты: "Ты боишься того, что я заставляю тебя чувствовать, потому что не хочешь ничего чувствовать"

Фото © Instagram / almadelcaribe

После того как разразился скандал, девушка поспешила заступиться за Никиту Мазепина, заявив, что это была просто глупая шутка и они давно дружат. Гонщик, недавно подписавший полноценный контракт с командой "Формулы-1" Haas, извинился за неподобающее поведение и за то, что пикантный ролик оказался в соцсетях

Видео © Instagram / nikita_mazepin

Привет, ребята! Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы с Никитой хорошие друзья уже долгое время. И на этом видео нет ничего серьёзного! Мы очень доверяем друг другу и всего лишь безобидно друг над другом подшутили. Я выложила это видео как шутку для своих. Искренне сожалею и даю вам слово, что он действительно хороший человек, который никогда не сделает ничего, чтобы обидеть или унизить меня Андреа