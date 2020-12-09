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Горячие фото модели, чья голая грудь оказалась в центре скандала из-за русского пилота "Формулы-1"

В Сети стало вирусным видео, на кадрах которого российский гонщик Никита Мазепин пристаёт в машине к девушке, у которой обнажился бюст. Героиней ролика оказалась красавица-модель.

9 декабря 2020, 14:42
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Фото © Instagram / almadelcaribe. Скриншот © Instagram / nikita_mazepin

Брюнетку, которая попыталась прикрыть бюст и дать отпор сыну российского миллиардера, зовут Андреа

Фото © Instagram / almadelcaribe, nikita_mazepin

Фото © Instagram / almadelcaribe, nikita_mazepin

В "Инстаграме" у девушки более 91 тысячи подписчиков, и она знает, как найти к ним подход

Фото © Instagram / almadelcaribe

Фото © Instagram / almadelcaribe

Знойная знакомая Мазепина делится кадрами красивой жизни: она разъезжает по курортам, фотографируется на яхтах и в дорогих интерьерах

Фото © Instagram / almadelcaribe

Фото © Instagram / almadelcaribe

Но главный козырь прогремевшей на весь Интернет брюнетки — её смелость и откровенность

Фото © Instagram / almadelcaribe

Фото © Instagram / almadelcaribe

Андреа не боится выкладывать голые фото, кокетливо интересуясь, что ей идёт больше: худоба или пышные формы. И оставляет многозначительные цитаты: "Ты боишься того, что я заставляю тебя чувствовать, потому что не хочешь ничего чувствовать"

Фото © Instagram / almadelcaribe

Фото © Instagram / almadelcaribe

После того как разразился скандал, девушка поспешила заступиться за Никиту Мазепина, заявив, что это была просто глупая шутка и они давно дружат. Гонщик, недавно подписавший полноценный контракт с командой "Формулы-1" Haas, извинился за неподобающее поведение и за то, что пикантный ролик оказался в соцсетях

Видео © Instagram / nikita_mazepin

Привет, ребята! Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы с Никитой хорошие друзья уже долгое время. И на этом видео нет ничего серьёзного! Мы очень доверяем друг другу и всего лишь безобидно друг над другом подшутили. Я выложила это видео как шутку для своих. Искренне сожалею и даю вам слово, что он действительно хороший человек, который никогда не сделает ничего, чтобы обидеть или унизить меня

Андреа

"Ни слова больше, тренер". Twitter взорвался от шуток, когда все увидели интимное видео Дзюбы

"Ни слова больше, тренер". Twitter взорвался от шуток, когда все увидели интимное видео Дзюбы

В Сеть слили интимное видео, на кадрах которого капитан футбольного клуба "Зенит" ублажает себя рукой под звуки трансляции программы "Матч ТВ" с участием ведущей Марии Орзул. Ролик, предположительно, был снят в декабре 2019 года. После скандальной утечки спортсмен даже удалил "Инстаграм", но волну в соцсетях было не остановить. Юзеры использовали свои конечности для более целомудренных целей и принялись писать шутки и делать мемы. Высказывания о крепких мужских руках и повышении интереса к российскому футболу — в подборке ниже.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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