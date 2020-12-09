Муж вернулся из командировки, но вместо семьи его встретила опустошённая квартира со злым посланием
Дома мужчину ждал очень неприятный сюрприз.
В "Тиктоке" набирает популярность видео, которое словно снято по анекдоту. Однако на деле ситуация оказалась совсем несмешной. Пользователь с ником vlad3477 рассказал, что вернулся из командировки и обнаружил, что его квартира пуста во всех смыслах. Его разозлившаяся супруга забрала дочь, вывезла почти всю мебель, не пощадив даже люстры, а стены исписала гневными посланиями.
Жена писала, что мужчина "свободен" и больше не увидит дочь. "Я готова была подарить тебе весь мир, а ты разрушил мой. Прощай! Ненавижу тебя", — выплеснула девушка свои эмоции. После чего пользователи встали на её сторону, решив, что супруг сделал ей что-то плохое, тем самым вынудив пойти на такие отчаянные меры.
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В комментариях vlad3477 рассказал, что ролик был снят около года назад и что его жена уже поступала подобным образом по отношению к первому мужу. Сейчас у неё уже есть новый возлюбленный, своя квартира и машина. Юзер заявил, что переживает не за имущество, а за дочь, за опеку над которой борется в суде.
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