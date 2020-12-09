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Муж вернулся из командировки, но вместо семьи его встретила опустошённая квартира со злым посланием

Дома мужчину ждал очень неприятный сюрприз.

9 декабря 2020, 13:46
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Видео © TikTok / vlad3477

В "Тиктоке" набирает популярность видео, которое словно снято по анекдоту. Однако на деле ситуация оказалась совсем несмешной. Пользователь с ником vlad3477 рассказал, что вернулся из командировки и обнаружил, что его квартира пуста во всех смыслах. Его разозлившаяся супруга забрала дочь, вывезла почти всю мебель, не пощадив даже люстры, а стены исписала гневными посланиями.

Видео © TikTok / vlad3477

Жена писала, что мужчина "свободен" и больше не увидит дочь. "Я готова была подарить тебе весь мир, а ты разрушил мой. Прощай! Ненавижу тебя", — выплеснула девушка свои эмоции. После чего пользователи встали на её сторону, решив, что супруг сделал ей что-то плохое, тем самым вынудив пойти на такие отчаянные меры.

Учитывая надписи, которые ты не озвучил, виноват ты. Исходя из них, можно понять, что либо ты изменил, либо как-то сильно накосячил иначе

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После слов "я сам шкаф купил" сразу понятно, что нелегко было с автором жить

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В комментариях vlad3477 рассказал, что ролик был снят около года назад и что его жена уже поступала подобным образом по отношению к первому мужу. Сейчас у неё уже есть новый возлюбленный, своя квартира и машина. Юзер заявил, что переживает не за имущество, а за дочь, за опеку над которой борется в суде.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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