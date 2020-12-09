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"Душил, называя плаксой и нытиком". Сестра рэпера Серёги раскрыла, как он всю жизнь бил и унижал её

Алёна решила нарушить молчание после стольких лет, чтобы поддержать Полину, бывшую жену артиста.

9 декабря 2020, 12:46

Фото © VK / MISHKIMOVES и Instagram / seryogamusic

Пару недель назад бывшая жена рэпера Серёги, настоящее имя которого Сергей Пархоменко, раскрыла то, как муж избивал её на глазах у детей, которых потом, по её словам, похитил. Сестра исполнителя Алёна Перший, которая тоже прославилась в музыкальной сфере как MISHKIMOVES, поддержала версию Полины и рассказала о своём опыте взросления рядом с Серёгой. Такого детства не пожелаешь и злейшему врагу.

Фото © Facebook / Mishkimoves page и Instagram / seryogamusic

Фото © Facebook / Mishkimoves page и Instagram / seryogamusic

"Ты ничтожество, ты говно, запомни это, повтори ещё раз, по слогам: "Я говно" — это одно из первых воспоминаний моего детства. Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько ещё унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу

Алёна Перший

Фото © VK / MISHKIMOVES и Instagram / seryogamusic

Фото © VK / MISHKIMOVES и Instagram / seryogamusic

Девушка долгие годы покрывала его склонность к насилию и всё равно выполняла все его просьбы, несмотря на непрекращающиеся издевательства. Теперь Алёна не считает Серёгу своим братом и до сих пор прорабатывает тему своего детства с психотерапевтом, пытаясь справиться с травмой. По словам певицы, её брат — типичный нарцисс, который любит только себя и уничтожает личность другого человека, чтобы тот видел и ценил только его.

Фото © VK / MISHKIMOVES и Instagram / seryogamusic

Фото © VK / MISHKIMOVES и Instagram / seryogamusic

Классический нарцисс жесток и сделает всё, чтобы наказать свою жертву. То, что делает Сергей Пархоменко, — отвратительно и ужасно. Уверена, мальчишки (дети Полины и Серёги. — Прим. ред.) уже приобрели огромную травму, испытав это всё

Алёна Перший

Девушка подчеркнула, что рэпер не умеет любить, и посоветовала вернуть детей Полине, пока он не испортил им жизнь окончательно. К этим словам присоединились и толпы фанатов, которые оккупировали инстаграм артиста и под каждым фото требуют отдать сыновей бывшей жене.

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