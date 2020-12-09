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В передозировке Бари Алибасова виагрой обвинили обезьяну — видео

Домашнее животное якобы было поймано с поличным.

9 декабря 2020, 10:41
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Бари Алибасов недавно поступил в больницу с подозрением на передозировку виагры. Виноват же в этом якобы не сам продюсер, а его питомец — коварный примат по имени Маша. Об этом Лайфу заявил PR-менеджер Алибасова Вадим Горжанкин.

Мы провели собственное расследование и выяснили, что виновник отравления — обезьяна по кличке Маша, которая с недавних пор живёт в квартире Алибасова. Это она перемешала лекарства в таблетнице продюсера, — рассказал Горжанкин.

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Пока ещё законная жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина пожелала ему скорейшего выздоровления, несмотря на все обиды.

На мысль о том, что продюсера отравили, якобы навели отчёты из больницы — в организме Алибасова присутствовала масса медицинских препаратов седативного и психостимулирующего характера, которые он давно пьёт по назначению. Именно они, а не виагра, вызвали ухудшение его состояния.

Со слов Горжанкина, после этого он проверил таблетницу своего патрона и увидел, что в некоторых секциях таблеток было больше, чем необходимо. Он заподозрил в случившемся питомца продюсера, яванскую макаку Машу, и очень скоро получил подтверждение — обезьяна вновь попыталась перемешать лекарства в ёмкости.

Кстати, сегодня она пыталась сделать то же самое. Когда мы это увидели — нам сразу стало ясно, кто устроил передозировку. Хорошо, что она сама не объелась виагры и других лекарств, — пояснил PR-менеджер.

Напомним, что Бари Алибасов был недавно госпитализирован с экстремально низким давлением и до этих событий основной версией ухудшения его самочувствия являлась передозировка виагры.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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