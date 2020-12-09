Госдума приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Владимир Путин внёс эту инициативу на рассмотрение в рамках реализации поправок к конституции.
Сенаторы на заседании Совета Федерации.
Фото © Пресс-служба верхней палаты
Госдума приняла закон о формировании Совфеда и праве экс-президента на пожизненное сенаторство. Об этом сообщается в среду на сайте нижней палаты. Инициативы были внесены президентом в целях реализации поправок к конституции.
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В соответствии со статьёй 95 основного закона страны в Совет Федерации входят:
- по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ — на срок полномочий соответствующего органа;
- президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно в случае отставки, — пожизненно;
- не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно из числа лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
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Сенаторы назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно. В частности, такое право появляется у президента, прекратившего исполнение своих полномочий.
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