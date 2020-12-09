Госдума приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Госдума приняла закон о формировании Совфеда и праве экс-президента на пожизненное сенаторство. Об этом сообщается в среду на сайте нижней палаты. Инициативы были внесены президентом в целях реализации поправок к конституции.

В соответствии со статьёй 95 основного закона страны в Совет Федерации входят:

по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ — на срок полномочий соответствующего органа;

президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно в случае отставки, — пожизненно;

не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно из числа лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Сенаторы назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно. В частности, такое право появляется у президента, прекратившего исполнение своих полномочий.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за недавнего контакта с человеком, у которого выявили коронавирус.