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Госдума приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Владимир Путин внёс эту инициативу на рассмотрение в рамках реализации поправок к конституции.

9 декабря 2020, 10:22

Сенаторы на заседании Совета Федерации.

Фото © Пресс-служба верхней палаты

Госдума приняла закон о формировании Совфеда и праве экс-президента на пожизненное сенаторство. Об этом сообщается в среду на сайте нижней палаты. Инициативы были внесены президентом в целях реализации поправок к конституции.

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Совфед утвердил поправки о верховенстве российской конституции

Изменения вносятся в текст более ста документов.

В соответствии со статьёй 95 основного закона страны в Совет Федерации входят:

  • по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ — на срок полномочий соответствующего органа;
  • президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно в случае отставки, — пожизненно;
  • не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно из числа лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
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Сенатор отметила, что каникулы — это "своего рода передышка".

Сенаторы назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно. В частности, такое право появляется у президента, прекратившего исполнение своих полномочий.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за недавнего контакта с человеком, у которого выявили коронавирус.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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