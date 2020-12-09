Главе "Победы" пришлось извиняться перед Росавиацией после скандала с "эротикой" в небе
Калмыкову место удалось сохранить. Лишился поста один из его заместителей.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Гендиректору авиакомпании "Победа" Андрею Калмыкову пришлось извиняться за устроенную пилотами акцию "в поддержку Артёма Дзюбы". По данным источника Лайфа, чтобы не потерять пост главы компании, Калмыков лично приносил извинения главе Росавиации Александру Нерадько.
По одной из версий, фаллический символ в небе от пилотов "Победы" — это камень в огород Росавиации, которую часто критиковал Калмыков. Например, он разослал письма губернаторам, указав на "ошибки Росавиации" при вводе системы новых правил полётов в РФ. А также попросил глав регионов писать в ведомство обращения о переносе сроков введения этих правил, чтобы исключить "массовые нарушения прав пассажиров".
Полёт на три буквы. Накажут ли пилотов "Победы" за эротику в небеПо закону за такое хулиганство нельзя наказать ни пилотов, ни диспетчеров, но в произошедшем теперь будут разбираться компетентные органы.
В итоге совет директоров авиакомпании "Победа" объявил выговор Калмыкову и уволил его заместителя. При этом, какой именно его зам "освобождён от занимаемой должности", не уточнялось.
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