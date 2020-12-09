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Кафельникова заставила фанатов онеметь от шока, показав на камеру обнажённую грудь

Девушка приняла участие в очередной провокационной фотосессии.

9 декабря 2020, 11:20
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Фото © Instagram / kafelnikova_a

22-летняя скандальная модель не даёт своим подписчикам долго скучать. Алеся Кафельникова снова поделилась в "Инстаграме" фото, которое заставило фанатов плотно прильнуть к экранам. Для этого девушке всего лишь понадобилось забыть про кофту.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Дочь экс первой ракетки мира позировала в длинной чёрной юбке, устремив в камеру задумчивый взгляд. И ей действительно было о чём поразмышлять — например, как спрятать от чужих глаз свою обнажённую грудь. Модель решила не экспериментировать и просто прикрыла её рукой. Съёмка проходила для издания CAP 74024, а автором выступила фотограф Акила Берджауи.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Подписчики не могли оставить дерзкую любимицу без комплиментов. Они восхищались красотой и смелостью модели, не забыв упомянуть, что она похожа на звезду итальянского кино Орнеллу Мути.

Просто вау

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Фото © Instagram / kafelnikova_a

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Самая красивая!!!!!

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Орнелла Мути 😻

Из комментариев

Алеся Кафельникова довольно успешно строит модельную карьеру. Инстаграм девушки пестрит кадрами со съёмок для известных журналов, включая Vogue, и моментами с показов на мировых подиумах. Ранее также стало известно, что и личная жизнь девушки пошла в гору. Она завязала роман с 34-летним владельцем рекламного агентства Георгием Петришиным, который известен своим списком завоёванных сердец звёздных красавиц.

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Девушке не приходится жаловаться на внешность.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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