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Кафельникова закрутила роман с 34-летним бизнесменом, который меняет звёздных девушек как перчатки

Дочка теннисиста Евгения Кафельникова не остаётся в одиночестве надолго.

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Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Instagram / kafelnikova_a

21-летняя модель, известная своим ярким романом и не менее бурным разрывом с рэпером Фараоном, недавно рассталась ещё с одним бойфрендом — бизнесменом Владимиром Новицким. Но теперь, по слухам, её сердце снова несвободно. Новым избранником девушки стал бывший жених Светланы Ходченковой Георгий Петришин, пишет телеграм-канал "Только никому".

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Instagram / kafelnikova_a

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Instagram / kafelnikova_a

Похоже, влюблённые встречаются с июля. Тогда у девушки в инстаграм-историях промелькнул кадр, где она позирует в обнимку с молодым человеком. Несмотря на то что лицо парня заслонили волосы дочки экс первой ракетки мира, очертаниями он действительно похож на Петришина.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Фото © Instagram / kafelnikova_a

И репутация у нового бойфренда Кафельниковой весьма противоречивая. У бизнесмена за плечами романы со многими звёздными девушками — Викторией Дайнеко, Ритой Дакотой и Настей Задорожной. Также парень пытался добиться расположения Анфисы Чеховой. А Светлане Ходченковой и вовсе два раза предлагал руку и сердце, но браком дело так и не закончилось. Возможно, с Алесей всё сложится по-другому.

Фото © Instagram / kafelnikova_a, VK / Георгий Петришин

Фото © Instagram / kafelnikova_a, VK / Георгий Петришин

Алеся Кафельникова родилась в семье теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. После развода родителей Алеся осталась жить с отцом, а в 16 лет пошла по стопам матери — начала карьеру модели. Подробнее о биографии девушки читайте на сайте uznayvse.ru.

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