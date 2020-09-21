Агутина заподозрили в измене Варум после того, как его пьяным застали в объятиях незнакомки

С каждым годом всё сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья". И не потому, что представление о перманентном счастье — утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. <...> С днём рождения, МОЙ! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за всё то женское, что ты сумел отыскать в моём сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя.., ну ты в курсе)))

Из поста Анжелики Варум в "Инстаграме"