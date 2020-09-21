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Агутина заподозрили в измене Варум после того, как его пьяным застали в объятиях незнакомки

Артист и ранее давал повод сомневаться в его супружеской верности.

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Фото © "Экспресс-газета", Instagram / agutinleonid

52-летний Леонид Агутин отправился в Сочи во время "Кинотавра", где провёл весёлый вечер, который активно скрашивал алкоголем в компании режиссёра Резо Гигинеишвили. В какой-то момент вокруг артиста собрались молодые поклонницы — и тот не упустил случая сделать девушкам комплименты и заключить в жаркие объятия.

Фото © "Экспресс-газета"

Фото © "Экспресс-газета"

Музыкант распалился настолько, что даже сыграл своим новым знакомым на рояле. А в пять утра, когда ресторан окончательно опустел, Агутин с одной из девушек шатаясь покинул заведение, схватил спутницу за талию и уехал с ней на машине, пишет ЭГ. А уже днём эта уроженка Краснодара по имени Марина рассказывала подругам, что супруг Анжелики Варум хорош не только как музыкант.

Фото © Instagram / avarum, agutinleonid

Фото © Instagram / avarum, agutinleonid

Примечательно, что ранее Агутин сам признавался в весьма неприглядном поступке. Оказывается, он уже изменял Варум — в 2011 году на фестивале в Юрмале артист перебрал алкоголя и его застали за поцелуями с незнакомой брюнеткой. В тот раз Анжелика спасла отношения, вызвав супруга на разговор. И вскоре они снова стали выглядеть счастливой парой.

Фото © Instagram / avarum, agutinleonid

Фото © Instagram / avarum, agutinleonid

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе с 1997 года. Союз стал не только творческим, но и любовным. В 2000 году, уже после рождения дочки, пара сыграла свадьбу. Недавно певица поздравляла супруга с днём рождения, оставив нежное послание в "Инстаграме", где признавалась ему в любви.

С каждым годом всё сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья". И не потому, что представление о перманентном счастье — утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. <...> С днём рождения, МОЙ! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за всё то женское, что ты сумел отыскать в моём сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя.., ну ты в курсе)))

Из поста Анжелики Варум в "Инстаграме"

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