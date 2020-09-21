Денис из сериала "Моя прекрасная няня" изменился до неузнаваемости, променяв кино на автосервис

Российский актёр Павел Сердюк успел многим запасть в душу. Ещё в совсем юном возрасте он сыграл роль Дениса Шаталина — саркастичного и пухлого сына известного продюсера, успешно дополнив актёрский состав сериала "Моя прекрасная няня". Мальчик не отставал в мастерстве от Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, а его персонаж стал героем многих мемов.
После популярного ситкома Павла пригласили в сериал "Ранетки", где он проработал два года. Именно на съёмочной площадке парень познакомился с участницей группы Аней Рудневой. Пара пробыла вместе три года, а в браке у них родилась дочь София. Вот только отношения в семье разладились, и супруги решили развестись. Сейчас Павел и Аня сохраняют дружеские отношения и вместе воспитывают дочь.
Но фанаты не могли не заметить, что актёр пропал с больших экранов. А всё объясняется просто: Павел снимается в основном в коротком метре, тщательно выбирая проекты. Популярные фильмы его не слишком привлекают своей поверхностностью и глупостью. Сердюк не тратит на них своё время, предпочитая посвящать его своей автомастерской, в которой он вместе с коллегами специализируется на BMW.
Недавно мужчина отпраздновал 30-летний юбилей, но подробностей не рассказал. Павел Сердюк вообще ревностно относится к своей личной жизни, не желая её раскрывать. Несколько лет назад у актёра от рака умер дедушка, о чём он никому не сказал, кроме самых близких. А в 20 лет Павел пережил сильный стресс, из-за которого у него выпали волосы. О том, свободно ли его сердце, актёр тоже молчит. Хотя в прошлом году появились слухи, что он нашёл свою любовь. Однако сам Сердюк это никак не прокомментировал.
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