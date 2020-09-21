Денис из сериала "Моя прекрасная няня" изменился до неузнаваемости, променяв кино на автосервис

Российский актёр Павел Сердюк успел многим запасть в душу. Ещё в совсем юном возрасте он сыграл роль Дениса Шаталина — саркастичного и пухлого сына известного продюсера, успешно дополнив актёрский состав сериала "Моя прекрасная няня". Мальчик не отставал в мастерстве от Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, а его персонаж стал героем многих мемов.

Фото © Twitter / Робин и Instagram / ichkiffnichtmehr

После популярного ситкома Павла пригласили в сериал "Ранетки", где он проработал два года. Именно на съёмочной площадке парень познакомился с участницей группы Аней Рудневой. Пара пробыла вместе три года, а в браке у них родилась дочь София. Вот только отношения в семье разладились, и супруги решили развестись. Сейчас Павел и Аня сохраняют дружеские отношения и вместе воспитывают дочь.

Фото © Twitter / Робин и Instagram / ichkiffnichtmehr

Но фанаты не могли не заметить, что актёр пропал с больших экранов. А всё объясняется просто: Павел снимается в основном в коротком метре, тщательно выбирая проекты. Популярные фильмы его не слишком привлекают своей поверхностностью и глупостью. Сердюк не тратит на них своё время, предпочитая посвящать его своей автомастерской, в которой он вместе с коллегами специализируется на BMW.

Фото © Twitter / Робин и Instagram / ichkiffnichtmehr