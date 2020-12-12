Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Водянова озвучила "зверский холод", когда вышла на улицу в Мурманске — видео

Она также привезла с собой детей, чтобы показать все красоты России.

12 декабря 2020, 04:54

Российская супермодель Наталья Водянова в настоящее время путешествует по Мурманской области. Сейчас там установилась далеко не самая жаркая погода, поэтому во время одного из выходов на улицу Наталье удалось озвучить "зверский холод".

Водянова, Кэмпбелл и Кейт Мосс снялись абсолютно голыми, и их формам позавидует любая молодая модель

Водянова, Кэмпбелл и Кейт Мосс снялись абсолютно голыми, и их формам позавидует любая молодая модель

Модели покорили подписчиков идеальными формами.

Слышали ли вы, как звучит зверский холод?! — спросила она у своих подписчиков в "Инстаграме".

Модель также рассказала, что отправилась в тур по Мурманской области вместе со своими старшими детьми — 18-летним Лукасом, 14-летней Невой и 13-летним Виктором, чтобы показать им, как прекрасна страна, в которой выросла их мама. Она также активно делится с фолловерами происходящим вокруг неё и уже успела побывать в живописном селе Териберка.

Ранее Лайф сообщал, что Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно, отца её младших детей. Пара обручилась в феврале прошлого года, однако стало известно об этом только в начале 2020-го.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1