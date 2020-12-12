Водянова озвучила "зверский холод", когда вышла на улицу в Мурманске — видео
Она также привезла с собой детей, чтобы показать все красоты России.
Российская супермодель Наталья Водянова в настоящее время путешествует по Мурманской области. Сейчас там установилась далеко не самая жаркая погода, поэтому во время одного из выходов на улицу Наталье удалось озвучить "зверский холод".
Водянова, Кэмпбелл и Кейт Мосс снялись абсолютно голыми, и их формам позавидует любая молодая модельМодели покорили подписчиков идеальными формами.
— Слышали ли вы, как звучит зверский холод?! — спросила она у своих подписчиков в "Инстаграме".
Модель также рассказала, что отправилась в тур по Мурманской области вместе со своими старшими детьми — 18-летним Лукасом, 14-летней Невой и 13-летним Виктором, чтобы показать им, как прекрасна страна, в которой выросла их мама. Она также активно делится с фолловерами происходящим вокруг неё и уже успела побывать в живописном селе Териберка.
Ранее Лайф сообщал, что Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно, отца её младших детей. Пара обручилась в феврале прошлого года, однако стало известно об этом только в начале 2020-го.
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